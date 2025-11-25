Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin kritik bir tarihsel dönemeçte olduğunu vurgulayan Bahçeli, dün İmralı Adası’nda gerçekleşen görüşme ve "Terörsüz Türkiye" hedefine desteklerini yinelerken, sürece cephe açanları eleştirdi. Konuşmasında ayrıca merhum kurucu lider Alparslan Türkeş’i andı ve öğretmenlerin sorunlarına dikkat çekti.

İmralı ziyareti ve tarihi eşik vurgusu

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kararı doğrultusunda oluşturulan üç kişilik heyetin dün İmralı Adası’nda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme, Bahçeli’nin de ana gündem maddesi oldu. Görüşmede, özellikle Suriye’de terör örgütü YPG’nin Şam yönetimiyle bütünleşmesini öngören 10 Mart Mutabakatı’nın da ele alındığı belirtildi. Bahçeli, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiyemizin tarihi bir eşikte olduğunu hemen fark etmeniz mümkündür," diyerek, ülkenin içinden geçtiği sürecin önemini vurguladı.

Lider Bahçeli, "Hiçbir başarı, hiçbir gelişme veya yüce ruhsat külfetsiz ve zahmetsiz nasip olmamıştır," sözleriyle, terör sorununu çözme yolunda atılan adımların zorluklarına dikkat çekti. Bu "mucizevi" sürece karşı çıkanları ise "yağmacı aymazlar" olarak nitelendirerek, "Terörsüz Türkiye hedefine cephe açan siyaset cambazlarının haysiyetlerindeki zaafı görüyoruz," dedi.

Merhum Türkeş anıldı, öğretmenlerin sorunları gündeme taşındı

MHP’nin kurucusu merhum Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü olması nedeniyle duygusal anlar yaşayan Bahçeli, "Ömrünü Türklük ve mücadeleye adamış başkanımıza rahmet diliyorum," dedi. Merhum Türkeş'in iki emanetinin emin ellerde olduğunu belirten Bahçeli, Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nı da anarak, geleceğe ümit saçtıklarını ve millete güven verdiklerini ifade etti.

Grup toplantısında dün kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne de geniş yer verildi. Bahçeli, öğretmenliğin bir sanat olduğunu ve geleceği kuran kutsal bir meslek olduğunu vurguladı. Mutsuz ve huzursuz bir öğretmenin kaygılı nesillerin oluşmasına neden olacağını belirten Genel Başkan, öğretmenlerin ekonomik sorunlarının acilen çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, atanamayan öğretmen kalmaması dileğini yineleyerek, mülakatta elenen 1611 öğretmen adayı için kontenjan hakkı tanınması ve 14 aylık akademi eğitim süresinin makul seviyeye çekilmesi gibi talepleri dile getirdi. Milli Eğitim Bakanı ve bakanlık personeline tam desteklerinin olduğunu da ekledi.

Türkiye'nin global rolü ve muhalefete eleştiriler

Devlet Bahçeli, Türkiye’nin içine kapanarak küresel ve bölgesel gelişmeleri yedek kulübesinden izleyemeyeceğini, yeni dünya mimarisinde öncü bir rol üstlenmesi gerektiğini söyledi. Tarih şuurundan yoksun olan muhalefet zihniyetini eleştiren Bahçeli, her gelişmeyi karalama gafletine düştüklerini belirtti. Muhalefetin karamsar tavrının, tarihte birlik ve beraberliğin kaybedildiği dönemlerde yaşanan vahim sonuçları hatırlattığını ifade etti.

"Tarih boyunca bütün şehitlerimizle övünüyoruz, hiç kimse şehitler üzerinden vicdan parantezi açmasın," diyerek şehitlere rahmet diledi ve Terörsüz Türkiye kararının Türk milletinin ve devletinin tavizsiz kararı olduğunu vurguladı. Konuşmasının sonunda, İmralı kararı doğrultusunda TBMM'de kurulan komisyonda yer alan MHP, AK Parti ve DEM Parti milletvekillerinin adaya gitmesinden dolayı şükranlarını iletti ve bu tarihi gelişmeyi olumlu karşıladıklarını yineledi.

Terörsüz Türkiye için birlik ve dayanışma vurgusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasının bu bölümünde "Terörsüz Türkiye" hedefine olan bağlılıklarını ve bu yoldaki ulusal birlik çağrısını bir kez daha yineledi. Bahçeli, Türkiye'nin şerefini ve bin yıllık kardeşliğini korumak amacıyla terörle mücadelenin sonuna kadar müdafaa edileceğini belirtti. Türkiye'nin geleceğinin, köken, inanç veya mezhep ayrımı yapılmaksızın, millete hürmet esasına dayalı bir duruşla şekilleneceğini vurguladı. "Bizim çağrımız zedelenen milli onurun ve Terörsüz Türkiye'nin kurtuluş çağrısıdır," diyen Bahçeli, sığ tartışmalara odaklanan şaibeli muhalefet zihniyetini dikkate almadıklarını ifade etti.

Bahçeli, ülkemizin zorlu küresel ve bölgesel sınavlardan geçtiği bu dönemde (İsrail'in soykırım provokasyonları, Rusya-Ukrayna Savaşı vb.), iç cephede birliğin her zamankinden daha önemli olduğunu kaydetti. Düşünceler farklı olsa bile, konu Türkiye olduğunda ayrılıkları bir kenara bırakarak birleşmek zorunluluğuna dikkat çekti. "Birlik olup kucaklaşacağız, Kürt ve Türk olarak tek bir ses, tek bir nefes olacağız," diyen Bahçeli, araya giren terörün "kanser hücresi ve kalleş" olduğunu, dolayısıyla terörü mahvetme kararlılığında olduklarını kesin bir dille yineledi ve TBMM'deki bütçe görüşmeleri sürecinde başarı diledi.