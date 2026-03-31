Son Mühür - Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı. Operasyonun, Bursa Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi.

50'den fazla gözaltı

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltı sayısının 50’nin üzerinde olduğu bildirildi. Gözaltına alınan kişilerin kimlikleri ile soruşturmanın kapsamına ilişkin ayrıntıların ise ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor.

Evinde arama yapılıyor

Mustafa Bozbey’in gözaltına alınmasının ardından evinde arama yapıldığı, ayrıca cep telefonuna da el konulduğu öğrenildi.