Özgür Özel, 2,4 milyon takipçiye sahip Instagram hesabından CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu takipten çıkardı. Gece saatlerinde gerçekleşen bu adım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

CHP kurultayına ilişkin açılan davanın bir sonraki duruşması yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. Sürecin, parti yönetimi açısından kritik bir dönemeç olduğu değerlendiriliyor.

'Mutlak butlan' kararı çıkabilir

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, katıldığı canlı yayında davaya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Adalet Bakanlığı’ndaki değişimin ardından süreçte farklı bir gelişme beklediklerini ifade eden Günaydın, “Evet, bir değişiklik öngörüyoruz ancak B planımız hazır” dedi. Bu sözler, mahkemenin CHP kurultayına ilişkin “mutlak butlan” kararı alabileceği yönündeki yorumları güçlendirdi.