Fenerbahçe’de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylarından Hakan Safi önemli açıklamalarda bulundu. İzmir’de kongre üyeleriyle bir araya gelen Safi, transfer hamlesini duyurarak milli futbolcu Merih Demiral ile anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

“Merih Demiral kaptanlık karakteri ortaya koyacak”

İzmir’de gerçekleştirilen organizasyonda açıklamalarda bulunan Hakan Safi, projelerini anlattıktan sonra Merih Demiral’dan destek aldığını ifade etti. Deneyimli savunmacının takım içinde liderlik rolü üstleneceğine inandığını belirten Safi, transfer sürecinin olumlu sonuçlandığını açıkladı.

Safi açıklamasında, “İlk transferimizi açıklıyoruz, devamı da gelecek. Merih Demiral’a teşekkür ederim. Yapacaklarımızı anlattıktan sonra bana destek verdi. Onun sahada büyük karakter ortaya koyacağına inanıyorum” dedi.

“Daha yeni başlıyoruz”

Seçim sürecinde iddialı mesajları ve transfer hamleleriyle ön plana çıkan Hakan Safi, transfer çalışmalarının yalnızca başlangıç olduğunu belirterek taraftarlara yeni sürprizler sundu.