Kütahya Valiliği ve Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu tarafından Balçova'da düzenlenen "Birlik ve Beraberlik Gecesi" yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe katılım yoğun olurken; AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer ve Mehmet Demir, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin katılım gösteren isimler arasında yer aldı.

Etkinlikte konuşan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İzmir için çalışmaktan asla geri durmayız!"

İzmir için çok çalıştıklarını söyleyen İnan, "Bakın biz hükümet olarak, milletvekili olarak her yaptığımız iyiliğin yalanlarla sulandırılmasından yana çok sıkılmış durumdayız. Bir destek ortaya koyuyoruz, bir gayret ortaya koyuyoruz. Seçildiğimizden dolayı, bu şehre duyduğumuz sorumluluktan dolayı bu şehrin sorunlarını çözmek için büyük bir katkıda bulunuyoruz ama her zaman değerli hemşehrilerim vallahi de billahi de tallahi de her yapmış olduğumuz destek, ana muhalefetin yalanlarıyla sulandırılıyor ama biz, İzmir için çalışmaktan asla geri durmayız. İzmir'in meselelerinde asla çaba göstermekten geri durmayız ama ben inanıyorum ki İzmirli hemşehrilerim kimin yalan, kimin doğru konuştuğunu da ilk yerel seçimde bu tabloyu ortaya koyarak gösterecek." dedi.

