Yangın, Bornova’ya bağlı Gökdere Mahallesi çevre yolu yakınlarındaki otluk alanda saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı.

Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın yön değiştirmesiyle beraber kısa sürede büyüyerek bitişikteki ormanlık alana sıçradı.

Karadan ve havadan müdahale başlatıldı

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, iş makinesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin engebeli arazide yayılmasını engellemek için karadan yürütülen çalışmalara yangın söndürme helikopterleri ve uçakları da destek veriyor. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

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