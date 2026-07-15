Olay, dün gece saatlerinde Zonguldak 100’üncü Yıl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaşandı. İzmir seferini yapmak üzere perondan ayrılan A.K. (55) kontrolündeki 34 NED 568 plakalı yolcu otobüsü, terminal çıkış kapısı önünde bekleyen resmi polis aracına çarptı. Maddi hasarlı kazanın ardından durmayan otobüs şoförü A.K., aracıyla beraber hızla olay yerinden uzaklaştı.

Önce otobüsle sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı

Çarpma ihbarının sonrasında emniyet ekiplerinden kaçan otobüsün yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kaçan aracı kazadan yaklaşık 1 kilometre sonra önünü keserek durdurdu.

Otobüsün durdurulmasıyla kapıyı açarak inen şoför A.K., bu sefer yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin fiziki takibi sonucu şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

1,90 promil alkollü çıktı

Yakalanan otobüs şoförü A.K.’nin yapılan alkol testinde 1,90 promil alkollü olduğu belirlendi. Onlarca İzmir yolcusunun can güvenliğini tehlikeye atan şoföre, "alkollü araç kullanmak" ve "kaza yerini terk etmek" suçlarından toplam 64 bin TL idari para cezası kesildi. Sürücü belgesine el konulan şoför hakkında adli işlem başlatıldı.

Kazaya ilişkin emniyet güçleri tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, otobüste bulunan yolcular başka bir şoförle yollarına devam etti.