Son Mühür - Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda sigaraya yeni bir zam yapıldığını açıkladı. Dündar, "Zam yağmuru devam ediyor" diyerek TT sigara grubunun güncel fiyat listesini paylaştı. Son zamla birlikte, TT grubunun en uygun fiyatlı sigaraları olan Medley, MMC ve Hazar gibi markaların fiyatı 87 TL’ye çıkarken, daha üst segment ürünlerin fiyatı ise 105 TL’ye kadar yükseldi.

Yeni fiyatlar belli oldu

Yapılan zammın ardından yeni fiyatlar şöyle oldu:

Diğer gruplara da zam geldi

Geçtiğimiz hafta PM grubundaki fiyat artışları 16 Ekim’de yürürlüğe girmiş, ardından CB ve JTİ gruplarındaki zamlar 17 Ekim’den itibaren geçerli olmaya başlamıştı. Böylece piyasadaki hemen hemen tüm sigara markalarının fiyatları yeniden güncellenmiş oldu.