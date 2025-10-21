Son Mühür - Gazeteci Abdulkadir Selvi, "CHP’de kurultay sancısı" başlıklı köşe yazısında kurultay davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Selvi, "Aslında bu süreçte işi en kolay olan Özgür Özel’di. Çünkü gücü elinde bulunduruyordu. Hannibal gibi ya yeni bir yol bulur ya da yeni bir yol açardı. Ama Ekrem İmamoğlu’na endeksli bir politika izlediği için kapana kısıldı" şeklinde ifadeler kullandı.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet gazetesinde bugün kaleme aldığı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"CHP’nin şaibeli kurultayıyla ilgili mahkeme 24 Ekim Cuma günü görülecek. Mahkeme öncesinde CHP’de gergin bir bekleyiş söz konusu. Eğer mahkemeden ret kararı ya da erteleme çıkarsa Özgür Özel derin bir oh çekecek. Çünkü bu durumda iktidarı devam edecek. Kasım ayında da olağan kongreyi yapıp şaibeli kurultay davasından çıkacak kararları hükümsüz hale getirecek.

Özgür Özel’in ret kararına ya da en azından yeni bir ertelemeye ihtiyacı var. Mahkemeden mutlak butlan kararı çıkarsa bu kez Kemal Kılıçdaroğlu derin bir oh çekecek. Çünkü CHP’nin başına yeniden dönecek. Özgür Özel yönetimi çekilecek, Kılıçdaroğlu CHP’nin tek hâkimi olacak."

''Aklanın gelin...''

"Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi yeniden yapılandırmayı, yolsuzluklarla CHP arasına mesafe koymayı planladığı, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere yolsuzluklarla anılan belediye başkanlarına “Aklanın gelin” diyeceği söyleniyor."