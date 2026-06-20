Son Mühür- İstanbul Silivri bu sabah güne hareketli başladı. Silivri Belediyesi'ne yönelik başlatılan iddialar kapsamındaki soruşturmada, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu birçok isim gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimlerden Başkan Bora Balcıoğlu ile birlikte çok sayıda kişinin tutuklanmış bazı isimlerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

İçişleri Bakanlığı görevden uzaklaştırdı, Valilik seçim çağrısı yaptı

İçişleri bu tutuklama kararının ardından başkanı görevden uzaklaştırmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın duyurusunun ardından İstanbul Valiliği de devreye girerek, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince Silivri İlçe Belediye Meclisi'nin yeni belediye başkanvekilini seçmek üzere toplanmasını kararlaştırmıştı.

Yeni başkanvekili belli oldu: Yalçın Ekici seçildi

Bu sabah yeni başkanvekili seçimi gerçekleştirildi. Başkanvekili seçimi için CHP'nin adayı Yalçın Ekici olurken seçimde AK Parti grubu aday çıkarmadı. MHP grubu ise toplantıya katılmadı. CHP'nin adayı Yalçın Ekici, oyların çoğunluğunu alarak Silivri Belediyesi Başkanvekili seçildi.

İLK TUR SONUÇLARI

Yalçın Ekici: 20 oy

Boş/Geçersiz: 5 oy

İKİNCİ TUR SONUÇLARI

Yalçın Ekici: 20 oy

Boş/Geçersiz: 5 oy

ÜÇÜNCÜ TUR SONUÇLARI

Yalçın Ekici: 20 oy

Boş/Geçersiz: 5 oy