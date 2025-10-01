Son Mühür - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 Ocak ayından itibaren artırılacak olan Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlilik kredisi için başvuruların bugün başladığını duyurdu. Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 2026 Ocak ayında yürürlüğe girecek olan destek paketiyle ilgili yeni düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı.

Aile Yılı kapsamında gençlere destek sağlanmaya ve ailelerin güçlendirilmesine devam edildiğini ifade eden Göktaş şunları söyledi:

"Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi miktarını 250 bin liraya çıkarıyoruz. Çiftlerimiz 26-29 yaş aralığında ise kredi tutarını 200 bin liraya yükseltiyoruz. Güncellenen Aile ve Gençlik Fonu kredileri için başvuruları bugün itibarıyla almaya başladık.”

2.5 katına çıkarıldı

Fondan daha fazla gencin faydalanabilmesi amacıyla gelir şartını yükselttiklerini belirten Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

“Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliri ile ilgili başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkartıyoruz. 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz. Bu düzenleme ile birlikte 81 ilimizde daha fazla genç çifte ulaşarak yuva kurma süreçlerinde yanında olmaya devam edeceğiz.”

Başvuru nasıl yapılıyor?

Göktaş, evlilik yolundaki genç çiftlerin Aile ve Gençlik Fonu’na 'e-Devlet' ve 'Aile Gençlik Fonu' resmi sitesinden üzerinden başvuruda bulunabileceğini ifade ederek, “Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar Türkiye genelinde 158 bin 488 çiftimiz başvurdu. Başvuruları onaylanan 117 bin 184 çift evlilik ve danışmanlık hizmetinden yararlandı. Şu ana kadar 59 bin 54 çiftimiz ise krediden faydalanmaya hak kazandı." diye konuştu.