Son Mühür - Ahbap Derneği'ne yönelik "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Vergi Usul Kanunu'na ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" iddialarıyla yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, belirlenen 4 şirkete de el konuldu.

Başsavcılık detayları paylaştı

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada; soruşturmanın "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamaları çerçevesinde yürütüldüğü bildirildi. Açıklamada, tutuklu şüpheli Berkant Acil’in (Haluk Levent’in kardeşi), Şile Belediyesi’nin 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyon işini Sur Müzik Yapım firması üzerinden doğrudan temin yöntemiyle üstlendiği, bu organizasyona ait masrafların ise sahte faturalarla fahiş şekilde yüksek gösterildiğinin mali bilirkişi raporuyla saptandığı ileri sürüldü.

Savcılık makamı ayrıca, Ahbap Derneği'ne gönderilen bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın şahsi hesabına havale edildiğini, bu hesap üzerinden de toplam 125 milyon 765 bin TL'nin Berkant Acil ile ilişkili kişi ve kurumlara aktarılarak bağış amacının dışına çıkıldığını iddia etti.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması, Vergi Usul Kanununa ve Dernekler Kanunu’na Muhalefet” suçlarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde;

Şüpheli Berkant ACİL (Haluk LEVENT’in kardeşi) isimli şahsın Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivalini Sur Müzik Yapım Şirketini paravan olarak kullanmak sureti ile doğrudan temin yöntemi ile aldığı, (Berkant ACİL Şile Belediyesine yönelik yapılan Rüşvet soruşturmasında tutukludur) Bahse konu doğrudan temin ihalesinin usulsüz olduğu, şüphelilerin sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiği, Mali bilirkişi raporuyla yapılan yolsuzlukların tespit edildiği,

Ahbap Derneğine yapılan bağışların bir kısmının Haluk LEVENT’in asistanı olan Yeliz KAYA isimli şahsın kişisel hesabına aktarıldığı, müteakiben (125.765.000,00 TL) paranın Berkant ACİL ve bağlantılı olduğu şahıs ve şirketlerin hesaplarına aktarıldığı, bu şekilde haksız kazanç elde edilerek bağışların amacı dışında kullanıldığı tespit edilmiştir.

Şüphelilerin yakalanarak yasa dışı eylemlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce planlanan operasyon kapsamında İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde bulunan (14) şüpheli ve (4) şirkete yönelik; 14.07.2026 tarihinde eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama faaliyeti icra edilmiştir.

Yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirilerek şüpheliler yakalanmıştır.

Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmekte olup;

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil’in kontrolünde olduğu değerlendirilen ve asarruf Mevduatı Sigorta Fonu yetkililerinin kayyum olarak atanması talebinde bulunan şirketler:

- Koşan Adam Müzik Yapım,

- Koşan Trade Gıda Temizlik ve

- Palmak Orman Ürünleri

- Kuraf Sahne Tasarım ve Organizasyon

İşte, şüpheli 17 isim

AHBAP soruşturması 2. dalga operasyonundaki şüpheli listesi ortaya çıktı. 3 kişinin tutuklu olduğu listede şu isimler yer aldı:

1. Berkant Acil — Tutuklu

2. Mehmet Sait Köse — Tutuklu

3. Çiğdem Acil

4. Arif Sevik — Tutuklu

5. Gözde Aktı

6. Sedat Konca

7. Batuhan Coşkundeniz

8. Alev Tohumcu

9. Burak Özcan

10. Ali Sungur Ariç

11. Muzaffer Köse

12. Aytaç Köse

13. Ceyda Köse

14. Güney Köse

15. Berk Ulu

16. Mert Ulu

17. Erkin Köse