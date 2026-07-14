Son Mühür- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TV 100'deki programında Özgür Özel'in kuracağı konuşulan yeni partisine göndermede bulunarak, ''Kim partiyi bölüyorsa Erdoğan'a hizmet eder" sözlerini değerlendiren Deniz Zeyrek,

''2026'nın butlan şakası olmalı bu sözler. Ben bu bakış açısını sağlıklı bulmuyorum'' mesajı verdi.



Olay CHP'yi aşmış...



Özgür Özel'in yeni partisi için Ağustos ayından önce somut bir adım atılmasını beklemediğini vurgulayan Deniz Zeyrek,

''Memleketim Kars'ta binlerce insanın olduğu etkinliklerde gördüm, olay CHP'yi aşmış. Bugün Özgür Özel'e verilen destek CHP'ye verilen desteğin ötesinde. Bu iktidarın icraatlarının mağdurları arkasında buluşacakları bir siyasi hareket arıyor. Ve Özel onlara umut vermiş, umutlandırmış'' değerlendirmesinde bulundu.



Ağbaba, Başarır ve Akdoğan'a çağrı...



Samimiyetle söylüyorum sözleriyle altını çizen Deniz Zeyrek,

"Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan gibi Kılıçdaroğlu'nun da taktığı isimler var ya, bunların yerinde olsam kenara çekilirim.

'Özgür Özel'in dostuyuz, arkadaşıyız. Madem bizi onun ayaklarına dolamaya çalışıyorlar, önünü açmak için kenara çekiliyoruz. Kalbimiz, desteğimiz onunla ama onu rahatlatmak için, karşı tarafın elinden bu malzemeyi alabilmek için kenara çekiliyoruz' derim.



Özgür Özel'de yatılı okul ruhu var...



Bu isimlerin ''Biz kenardayız'' demeleri lazım.

Bu Özgür Özel'e öyle büyük bir güç katar ki! Özel, onları hayatta yalnız bırakmaz. Özel'de tam yatılı okul ruhu var. Ama diğerlerinin yerinde olsam ben kenara çekilirim.

Bu, Özgür Özel'e çok büyük bir güç katar. Yeni hareketin de daha geniş katılımlı, yeni insanların olduğu, devleti ve siyaseti bilen, donanımlı, deneyimli ve liyakatli yeni isimlerle yol yürümesi lazım." hatırlatmasında bulundu.