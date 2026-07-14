Son Mühür - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

''Soruşturma genişleyebilir"

Gündemdeki operasyonlara dair değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasında gizlilik kararının devam ettiğini vurguladı. Sürecin hassasiyetle yürütüldüğünü belirten Gürlek, "Şu an soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yürütülüyor. MASAK raporları inceleniyor. Soruşturma genişleyebilir" ifadelerini kullandı.

''Kaçma girişimi oldu''

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in gözaltı sürecine dair, "Kendisine daha önce yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Kaçma girişiminde bulunması üzerine pazar günü gözaltı işlemi gerçekleştirildi" açıklamasında bulundu. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin vefat ettiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturmaya da değinen Gürlek, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturmada yeni gözaltılar yapıldı. Bu kişiler arasında emekli askerler de bulunuyor" dedi. Gürlek, dosyada FETÖ ile ilişkisi saptanan şüphelilerin olup olmadığı yönündeki soruya ise "Evet, var" yanıtını verdi.