Son Mühür- Komedyen Tuba Ulu'nun, Kanuni Sultan Süleyman hakkında şaka yaptığı gösterisinden bir videonun sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

5 ay hapisle cezalandırılacak!

Şakanın sonucu komedyen Ulu için istediği gibi gitmedi. İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi, komedyen Tuba Ulu’nun "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 5 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Ne olmuştu?

Komedyen Tuba Ulu gösteri sırasında Kanuni Sultan Süleyman'la ilgili yaptığı şaka oldukça ses getirmişti. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü olay sonrası gözler savcılığa çevrilmiş ve bir kararın verilmesi beklenmişti.

‘Tarihi milli manevi değerlere hakaret’le suçlanmıştı

Komedyen Tuba Ulu gözaltına alınmış ‘tarihi milli manevi değerlere hakaret’le suçlanmıştı. Adli kontrolle de serbest bırakılmıştı.

Sosyal medya hesabından özür dilemişti

Serbest kalmasının ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Ulu, kullandığı sözlerin sınırı aşmış olabileceğini belirterek özür dilemişti.