Son Mühür- Son beş yılın en güvenilir kim anketlerinde açık ara birinci çıkan Haluk Levent'in, AHBAP merkezli soruşturma sonrası gözaltına alınması kadar, gözaltındayken yaptığı ilk açıklamada, ''Asıl bombayı bekleyin'' mesajı vermesi de kafaları karıştırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği'ne yönelik olarak, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması", "Vergi Usul Kanunu'na ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarına yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 39'a çıktı.

Para toplamasına neden izin verildi?



Haluk Levent'in geçmişinde dolandırıcılık gölgesi olduğuna dikkat çeken gazeteci Levent Gültekin,

''Ben bunu fark ettiğimde AHBAP'la ilgili herhangi bir açıklama yapmayı bıraktım. Yeşim Salkım ve Atilla Taş Haluk Levent hakkında açıklamalarda bulunduğu için linç edilmişti. Ben de siyasetle daha çok ilgilendiğim için bu konulara girmedim'' mesajı verdi.

Haluk Levent'in geçmişi bilindiği halde para toplayacak bir organizasyona neden izin verildiğini soran Gültekin,

Haluk Levent'in "Asıl bombayı bekleyin" açıklamasına da tepki gösterdi.

Levent'in,

"'Asıl bombayı bekleyin' sözleriyle tahdit ettiğini belirten Gültekin,

''Belli ki iktidardan birileriyle beraber iş tutmuş veyahut başka birileri olabilir.

Şöyle bir mesaj veriyor: 'Ben yanıyorum, ya beni kurtarın ya da beraber hepinizi yakarım.'

O mesaj o, başka bir anlamı yok'' vurgusunda bulundu.



Ağzını açanı linç ettiler...

Haluk Levent'e seslenen ve Bomba patlatmaya gerek yok, ne yaptın bu paraları'' diye soran Gültekin,

''Ortada MASAK raporu var, korkunç. MASAK da öyle düzmece rapor yazacak değil herhalde. Teknik olarak öyle bir şey yapamaz. Paranın gelmesi, sekreterin üzerine geçmesi, o sabıkalı adamların üzerine milyonlarca liranın geçmesi, onlar adına IBAN açılmış olması, onların Haluk Levent'e para göndermesi, meseleyi Haluk Levent meselesi olmaktan çıkarıyor.

Burada ağzını açanı linç edenler en büyük suçlular. İktidar belli ki bunu çok önceden biliyordu. İşine geldiği gün patlatmayı istedi. İktidara şunu sormamız lazım; ''Sen bu adama dernek kurma iznini neye göre verdin? Verdin nasıl denetlemedin? Ben bunun bilinçli olarak yapılmadığını ve seküler kesimde derin bir yıkım yaratılmak istendiğini düşünüyorum'' değerlendirmesinde bulundu.