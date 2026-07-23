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AFAD'ın paylaştığı Malatya deprem verileri şu şekilde:

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Son Mühür - AFAD'ın paylaştığı verilere göre, saat 10.26'da merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 11.46 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

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