Son Mühür - AFAD'ın paylaştığı verilere göre, saat 10.26'da merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 11.46 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
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AFAD verileri açıkladı
AFAD'ın paylaştığı Malatya deprem verileri şu şekilde:
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2026-07-23
Saat:10:26:44
TSİ Enlem:38.35067
N Boylam:37.86183
E Derinlik:11.46 km
Kaynak: Haber Merkezi