Son Mühür- CHP Grup toplantısında son kez kürsüye çıkarak kurulacak yeni partinin müjdesini veren Özgür Özel,

''Tarihi bir kavşaktayız. Tarihi konuşmayı da yapılacak ilk seçimin akşamında olmak üzere tarihe emanet ediyorum. Her son bir başlangıçtır. Partinin adı ve logosu değişir ama bu birlikteliği bozamazlar. Size söz veriyorum; her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız.'' sözleriyle bir anlamda CHP'ye veda etmişti.

90 civarında CHP'li vekilin katılmasının beklendiği yeni partinin, henüz adı, logosu ve programı belli olmamasına karşın seçmen nezdinde karşılık bulup bulamayacağı sorusuna ışık tutan araştırmalardan biri Asal Araştırma'dan geldi.

Yeni parti yarışa, CHP'nin önünde mi başlıyor?



12-20 Temuz tarihleri arasında 26 ilde CATI (Bilgisayar Destekli Telefon) yöntemiyle iki bin 16 kişiyle gerçekleştirilen ankette,

''Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni bir parti kurması halinde ilk milletvekili genel seçiminde oy verme tercihiniz nasıl olur?'' sorusuna cevap arandı.

Araştırmanın en dikkat çekici yönünün Özel'in yeni partisinin Kılıçdaroğlu'nun CHP'sini ikiye katlaması oldu.

Karasızların orantısal olarak dağıtılmasının ardından AK Parti'nin yüzde 32.5'le birinci olduğu ankette, Özel'in kuracağı partinin oyunun yüzde 22.6 olduğu, Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin ise yüzde 7'lük ülke barajını aşarak yüzde 10.2 oy aldığı görüldü.

Haziran'da tablo nasıldı?



Asal Araştırmanın Haziran ayındaki anket çalışmasında Özel'in partisinin alacağı oy yüzde 21.4 iken Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin oyu ise yüzde 10.9 olarak belirlenmişti.

