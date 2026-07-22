CHP'li Yankı Bağcıoğlu, Karadeniz'de Türk bayraklı "Reyhan Sarı" isimli ticaret gemisine yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.

Saldırıda bir Türk vatandaşının hayatını kaybetmesinin sadece insani açıdan değil, Türkiye'nin milli güvenliği bakımından da son derece önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Bağcıoğlu, Türk bayraklı ticaret gemilerinin güvenliğinin sağlanmasının devletin temel sorumlulukları arasında yer aldığının altını çizdi.

Diplomatik girişim çağrısında bulundu!

Bağcıoğlu, benzer olayların tekrar meydana gelmemesi için diplomatik adımların hızla atılması gerektiğini ifade ederek, ilgili ülkeler nezdinde en üst düzey girişimlerin başlatılması çağrısını gerçekleştirdi.

Türk bayraklı gemilere yönelik gerçekleştirilen saldırıların kabul edilemez olduğunun uluslararası platformlarda açık şekilde ortaya konulması gerektiğini belirten Bağcıoğlu, caydırıcı diplomatik mekanizmaların devreye girmesinin önemine vurgu yaptı.

Rusya ve Ukrayna ile koordinasyon önerisi geldi!

Bağcıoğlu açıklamasında Karadeniz'deki deniz güvenliğinin artırılmasına yönelik önerilere de yer vererek, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile ayrı ayrı denizcilik alanında iletişim mekanizmaları oluşturması gerektiğinin altını çizdi.

Denizcilik makamları, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları arasında bilgi paylaşımı ve koordinasyonunu gerçekleştirecek kalıcı iletişim kanallarının kurulmasının, olası risklerin azaltılmasına katkı sunacağını belirtti.

Hukuk çerçevesinde tedbir önerisi!

Bağcıoğlu, Türk ticaret gemilerine yönelik gerçekleştirilen saldırıların sürmesi durumunda uluslararası hukukun izin verdiği ölçüde ilave önlemlerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu çerçevede, saldırılardan sorumlu olduğu düşünülen devletlere ait ticaret gemilerine yönelik denetim, arama ve diğer idari uygulamaların çoğaltılabileceğini belirten Bağcıoğlu, tehdidin büyümesi durumunda riskli bölgelere gidecek Türk bayraklı gemiler için seyir kısıtlamalarının da gündeme alınabileceğini ifade etti.

"Dengeli duruşunu korumalı"

Karadeniz'de Türk ticaret gemilerine yönelik saldırıların son dönemde arttığına vurgu yapan Bağcıoğlu, Rusya-Ukrayna savaşının bölgesel güvenlik üzerindeki etkilerinin devam ettiğini kaydetti.