Yükseköğretim Kurulu ve üniversite yönetimlerinde yeni dönem atamaları gerçekleşti. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararları doğrultusunda, YÖK üyeliklerine ve bazı üniversitelerin rektörlük makamlarına atamalar yapıldı.

YÖK üyeliklerine yeni atamalar

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre YÖK üyeliklerine Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. İlhan İlkılıç atandı. Bununla birlikte, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ile Prof. Dr. Mürteza Bedir de YÖK üyeliğine seçilen diğer isimler oldu.

8 üniversitenin rektörü belirlendi

Atama kararları kapsamında 8 üniversiteye yeni rektör ataması gerçekleştirildi. Buna göre Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Emre Alkin getirildi. Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Kesik, Sanko Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Güner Dağlı, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Cemal Yıldız ve Yalova Üniversitesi Rektörlüğü'ne ise Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı atandı.