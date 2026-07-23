Son Mühür - TBMM Genel Kurulu’nda hareketli saatler yaşandı. Kamuoyunun merakla beklediği ve en düşük emekli aylığının artırılmasını da kapsayan Torba Kanun Teklifi’nin ilk 7 maddesi kabul edilerek yasalaşma yolunda önemli bir aşamayı geride bıraktı. Meclis Başkanvekili Celal Adan’ın birleşime ara vermesi ve sonrasında komisyonun yerini almaması üzerine çalışmalar ertelenirken, kabul edilen ilk maddeler ehliyet sahiplerinden yatırımcılara kadar geniş bir kesimi ilgilendiren kritik düzenlemeleri beraberinde getirdi.

Aday Sürücülere sıkı takip ve ehliyet İptali

Yeni düzenlemeyle birlikte ilk kez ehliyet alanlar ile ehliyeti iptal edilip yeniden kazananlar, 2 yıl boyunca aday sürücü olarak değerlendirilecek. Bu süreçte 75 ceza puanını aşan, 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanan ya da dönüş, yaya ve emniyet kemeri kurallarını üç kez ihlal edenlerin sürücü belgeleri doğrudan iptal edilecek. Ehliyetini kaybedenlerin yeniden direksiyona geçebilmesi için sürücü kursunu bitirmesi, sınavları geçmesi, psikoteknik ve psikiyatri muayenesinden onay alması ve tüm idari para cezalarını ödemesi şart koşulacak.

Nükleer yatırımlara vergi muafiyeti ve bakanlık belirleri

Meclis'ten geçen maddeler kapsamında nükleer enerji santrali yatırımlarını teşvik etmek amacıyla Damga Vergisi Kanunu'nda değişikliğe gidildi ve elektrik üretimi için lisans alan şirketlerin sözleşmelerine damga vergisi istisnası getirildi. Bir diğer düzenleme ise Kültür ve Turizm Bakanlığı hizmetlerine yönelik oldu; koruma kuruluna yapılacak başvuru ve hizmet bedellerinin bakanlık döner sermayesine aktarılması kabul edildi. Ancak sinema desteklerinin döner sermaye geliri sayılmasına ilişkin madde, verilen önergeyle teklif metninden çıkarıldı.

Gözler emekli maaşında

Türk Sivil Havacılık Kanunu’nda yapılan değişiklikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tehlike altındaki veya kazaya uğrayan hava araçlarına kurtarma hizmeti vermekle yetkilendirilirken, kolluk kuvvetlerine de bu süreçte destek verme zorunluluğu getirildi. İlk 7 maddenin kabulünün ardından gözler, en düşük emekli aylığının artırılmasını içeren kalan maddelere çevrildi. TBMM Genel Kurulu, kalan maddelerin görüşmelerine devam etmek üzere çalışmalarına ara verdi.