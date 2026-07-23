Brent petrol fiyatlarındaki değişim, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bu gelişmelerin ardından sürücüler, "Benzin litre fiyatı ne kadar oldu?", "Motorin kaç TL'den satılıyor?", "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Benzine 1 lira 30 kuruş zam

Son olarak benzinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş zam geldi. Yapılan fiyat artışıyla birlikte bazı illerde benzinin litre fiyatı 70 TL sınırına dayandı.

İstanbul Avrupa

Benzin litre fiyatı: 67.00 TL

Motorin litre fiyatı: 74.28 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu

Benzin litre fiyatı: 66.85 TL

Motorin litre fiyatı: 74.13 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 67.97 TL

Motorin litre fiyatı: 75.40 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 68.25 TL

Motorin litre fiyatı: 75.67 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL