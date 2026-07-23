Son Mühür- New York Belediye Başkanı Zohran Kwame Mamdani sosyal medya hesabından öyle bir açıklama videosu yayımladı ki tüm dünyanın ağzı açık kaldı. Netanyahu için "Korkunç bir soykırımın mimarı ve bir savaş suçlusudur." diyen Mamdani soykırımı tek başına durduramayabileceklerini ancak sessizliğin yeni bir silaha dönüşüp dönüşmeyeceğine karar verebilir ve elimizdeki tüm araçları kullanarak bütün insanların insanlığını ve onurunu savunabileceklerinden bahsetti.

İşte gözlerin üstüne çekildekiği videodaki o sözler:

"Netanyahu korkunç bir soykırımın mimarıdır"

"Benjamin Netanyahu, Filistin halkına karşı işlenen korkunç bir soykırımın mimarı ve bir savaş suçlusudur. Netanyahu, 73 binden fazla insanın öldürülmesinden; on binlerce çocuğun sakat kalmasına neden olunmasından; hayatta kalan çocukların anestezi uygulanmadan uzuvlarının kesilmek zorunda bırakılmasından; yenidoğanların yaşama şansını dahi ellerinden alan yenidoğan hastaneleri ve doğum merkezlerinin hedef alınmasından; gıda ve insani yardımın ulaştırılmasını engelleyerek sayısız insanın açlıktan hayatını kaybetmesine yol açılmasından; yüzlerce yardım görevlisi ve gazetecinin öldürülmesinden sorumludur.

"Amerikalılar olarak öldüren bombaların bedelini biz ödüyoruz"

Birleşmiş Milletler de geçen ay, sözde ateşkesten sekiz aydan uzun süre geçmesine rağmen Filistinli çocukların İsrail silahlı kuvvetleri tarafından kasıtlı olarak hedef alınmaya ve öldürülmeye devam ettiğini doğruladı. Bu liste uzayıp gidiyor. Üstelik tüm bunlar, öldüren bombaların bedelini Amerikalılar olarak bizim ödediğimiz bir ortamda yaşanıyor. UCM, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarmasının bir nedeni var.

"Vicdanı olan herkes yıkımı görebilir"

İnsanlık olarak nesiller boyunca, öylesine ağır suçların var olduğu ve bunların tüm insanlığın vicdanını yaraladığı konusunda ortak bir anlayış geliştirdik. Gözleriyle görebilen, kalbi ve vicdanı olan herkes, onun yol açtığı yıkımı görebilir ve yargı önüne çıkarılması gerektiğini anlayabilir.Daha önce de söylediğim gibi, Benjamin Netanyahu'nun UCM tarafından yargılanmak üzere tutuklanması gerektiği görüşündeyim. Aynı şekilde, UCM tarafından suçlanan diğer herkes için de bu geçerlidir. Yönetimim, Benjamin Netanyahu'nun New York'a gelmesi halinde kentin UCM'nin tutuklama kararını uygulayıp uygulayamayacağını belirlemek amacıyla yürürlükteki hukuk çerçevesinde mevcut tüm yolları değerlendirdi. Sonuç olarak, bu tutuklama kararını uygulayacak bağımsız hukuki yetkiye sahip olmadığımız açıktır.

Ancak federal hükümet bu yetkiye sahiptir ve ben federal hükümete, UCM'ye katılarak bu tutuklama kararını uygulama çağrısında bulunuyorum. Şunu da açıkça ifade etmek istiyorum: Benjamin Netanyahu New York'ta hoş karşılanmamaktadır; hakkında savaş suçu iddiaları bulunan diğer hiçbir kişi de hoş karşılanmamaktadır.

"Elimizdeki tüm araçları kullanarak bütün insanların insanlığını ve onurunu savunabiliriz"

Soykırımı tek başımıza durduramayabiliriz. Ancak sessizliğimizin yeni bir silaha dönüşüp dönüşmeyeceğine karar verebilir ve elimizdeki tüm araçları kullanarak bütün insanların insanlığını ve onurunu savunabiliriz. Benim size taahhüdüm budur."

