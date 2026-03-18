Son Mühür- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısını Adana’daki İncirlik Üssü’nde gerçekleştirdi.

MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, hem Türkiye’nin savunma kapasitesine ilişkin gelişmeleri hem de bölgesel güvenlik gündemini değerlendirdi.

Açıklamalarda hava savunmasından Orta Doğu’daki gerilime, Doğu Akdeniz’den Hürmüz Boğazı’na kadar birçok kritik başlık öne çıktı.

Adana’ya bir Patriot sistemi daha konuşlandırıldı

MSB, Türkiye’nin hava savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik önemli bir adımı duyurdu. Açıklamaya göre, Adana’da halihazırda konuşlu bulunan İspanya’ya ait Patriot hava savunma sistemine ilave olarak bir sistem daha bölgeye sevk edildi.

Yeni sistemin, Almanya Ramstein’daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirildiği belirtilirken, konuşlandırmanın Türkiye’nin hava sahası güvenliğini artırmayı hedeflediği vurgulandı.

“İsrail bölgesel istikrarsızlığı derinleştiriyor”

Toplantıda Orta Doğu’daki gelişmelere de geniş yer ayrıldı. MSB Sözcüsü Aktürk, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve başlattığı kara harekâtının bölgesel istikrarsızlığı artırdığına dikkat çekti.

Açıklamada, İsrail’in Gazze’deki ateşkesi ihlal ettiği ve Ramazan ayında ibadet özgürlüğünü engelleyen uygulamalara devam ettiği ifade edilerek, uluslararası topluma sorumluluk çağrısı yapıldı. Türkiye’nin, Filistin halkına yönelik baskıların sona erdirilmesi yönündeki tutumunu sürdürdüğü belirtildi.

Hürmüz Boğazı için “kritik önem”

MSB, küresel enerji ve ticaret açısından stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı.

Deniz güvenliği ve seyrüsefer serbestisinin korunmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, bölgede gerilimin tırmanmaması gerektiği vurgulandı. Türkiye’nin tüm taraflara itidal ve uluslararası hukuka uygun hareket etme çağrısını yinelediği belirtildi.

TUSAŞ üretimi Süper Şimşek envantere girdi

Türk savunma sanayiine ilişkin bir diğer önemli gelişme ise TUSAŞ tarafından geliştirilen “Süper Şimşek” hava araçlarının Hava Kuvvetleri envanterine alınması oldu.

Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen bu sistemlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel kabiliyetine katkı sağlaması bekleniyor.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs mesajı: “Kararlılığımız tam”

MSB açıklamasında Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ve Kıbrıs meselesine de değinildi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yayımlanan NOTAM’ın geçersiz olduğu belirtilirken, buna karşılık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından karşı NOTAM yayımlandığı hatırlatıldı.

Ayrıca, Güney Kıbrıs’ın son yıllarda silahlanma faaliyetlerini artırmasının adayı hedef haline getirdiği ifade edildi. Türkiye’nin garantör ülke olarak hem KKTC’nin hem de adanın güvenliği için gerekli adımları atmaya devam edeceği vurgulandı.

Türkiye’den “itidal ve hukuk”

MSB, açıklamalarının genelinde bölgesel barış ve istikrar vurgusu yaparak, tüm tarafları uluslararası hukuka uygun davranmaya davet etti.

Özellikle Orta Doğu’daki çatışmaların sona ermesi ve enerji arz güvenliğinin korunması gerektiğinin altı çizildi.

