Son Mühür - Real Madrid, sahasında Manchester City’yi 2-1 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükseldi. İspanyol ekibi, iki maç sonunda ortaya çıkan 5-1’lik toplam skorla turu rahat şekilde geçen taraf oldu.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Real Madridli futbolcularla tek tek tokalaşarak rakibini kutladı. Tecrübeli çalıştırıcının sergilediği centilmence tavır öne çıktı.

Ancak Guardiola’nın Antonio Rüdiger ile karşı karşıya geldiği anlarda kısa süreli bir gerginlik yaşandı. İki isim arasındaki sözlü atışma, diğer oyuncuların araya girmesiyle büyümeden sona erdi. Karşılaşma sonrasında yaşanan bu anlar, maçın en çok konuşulan detaylarından biri haline geldi.