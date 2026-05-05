Son Mühür - Türkiye’de savunma ve havacılık sanayiinin öne çıkan yerli ve milli projeleri, SAHA Expo 2026 kapsamında sergilenerek dikkatleri üzerine çekti. Fuarda en fazla ilgi gören projelerden biri ise Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi “Yıldırımhan” oldu.

Sıvı nitrojen tetroksit yakıtıyla beslenen dörtlü roket motoru mimarisine sahip Yıldırımhan füzesi, sahip olduğu yüksek hız ve gelişmiş manevra kabiliyetiyle modern hava ve füze savunma sistemlerini etkisiz kılacak bir kapasite sunmaktadır. Bu teknik donanımı sayesinde karmaşık savunma ağlarını aşabilen füze, aynı zamanda hedef bölgelere çok kısa sürelerde ulaşarak hasım sistemlerin erken uyarı, tespit ve önleme mekanizmalarını ciddi ölçüde kısıtlamaktadır. Aerodinamik yapısı ve itki sisteminin sağladığı bu operasyonel avantajlar, Yıldırımhan'ı stratejik hedeflere karşı yüksek beka kabiliyetine sahip ve müdahale edilmesi oldukça güç bir platform haline getirmektedir.

Yıldırımhan füzesinin teknik özellikleri

Menzil: 6.000 km

Hız: Mach 9 – mach 25

Yakıt tipi: Sıvı nitrogen tetroksit (n²o4)

Roket itki motoru: 4 adet

Öte yandan Yaşar Güler, Yıldırımhan füzesine ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir yapabilen, şu ana kadar yaptığımız en uzun menzilli Yıldırımhan füzemiz var"