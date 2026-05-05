Olay, dün akşam saat 19.00 saatlerinde Sarıyer’in popüler alışveriş merkezlerinden birinde meydana geldi. Çocuklarıyla vakit geçirmek isteyen Melike A., bir süre sonra bebek arabasına koyduğu çantanın yerinde olmadığını anladı. Bebek arabasına astığı çantasının yerinde olmadığını fark eden talihsiz kadın, kısa süreli bir şok yaşadı.

Çantanın içinde toplam değeri yaklaşık 100 bin lirayı bulan bir cep telefonu, nakit para ve cüzdan vardı. Mağdur olan kadının ihbarının ardından polis ekipleri hızla harekete geçti.

Kamera kayıtları tek tek incelendi

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kısa süre içerisinde AVM’nin güvenlik kamera kayıtlarını detaylıca inceledi.

Görüntülerde, kalabalığın içerisinde kendisini belli etmeden dolaşan küçük bir çocuğun, belirlediği bebek arabasına yaklaşarak saniyeler içinde çantayı aldığı tespit edildi.

Panik yapmadan hareket eden küçük çocuk, daha sonra AVM kapısında bekleyen bir taksiye binerek ortadan kayboldu.

Çaldığı eşyalarla beraber yakalandı

Polis, kaçan taksinin plakasını tespit ettikten sonra operasyon için harekete geçti. Büyükdere Caddesi’nden TEM bağlantı yoluna giren ticari taksi, ekipler tarafından engellenerek durduruldu.

Araç içerisinde olan 10 yaşındaki D.T., çaldığı eşyalarla beraber yakalandı. Ele geçirilen telefon ve paralar sahibine geri verildi.

92 suç kaydı var

Emniyete götürülen 10 yaşındaki D.T. hakkında yapılan incelemenin ardından çoğu hırsızlıktan olmak üzere tam 92 farklı suç kaydının bulunduğu belirlendi.