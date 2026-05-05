Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi, son dönemde yükselen siyasi baskılara ve yargı eliyle yürütülen operasyonlara karşı saha çalışması yapmaya hazırlanıyor.

Parti yönetimi, yalnızca merkezden tepki vermekle kalmayarak seçim stratejisi dahilinde 81 ilin tamamında eş zamanlı bir saha çalışmasını harekete geçirdi.

Cumhur İttifakı'nda kulislerinde İmralı süreci üzerinden gerilimler sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında dikkat çeken mesajlar verdi.

"Önümüzdeki yıl hep beraber Taksim'de olacağız"

Konuşmasına işçi hakları ve meydan tartışmalarıyla başlayan Özgür Özel, bu yılki 1 Mayıs kutlamalarına dair açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki yıl için hedef belirleyen Özel,

"1 Mayıs'ta DİSK'in, KESK'in ve meslek örgütlerinin çağrısıyla Kadıköy'de on binlerle buluştuk. Orada bir söz verdik; önümüzdeki yıl hep beraber Taksim'de olacağız." mesajını verdi.

Aynı zamanda, 81 il ve 973 ilçede büyük bir seferberlik başlattıklarını açıklayan Özel, teşkilatın artık Ankara'da misafir ağırlamak yerine kapı kapı dolaşarak halkın sorunlarını dinleyeceğinin altını çizdi.

"Vatandaşın aklıyla, yaşadıklarıyla dalga geçiyorlar"

Konuşmasında ekonomiye büyük yer ayıran Özel, açıklanan son enflasyon rakamlarını sert bir dille eleştirdi. TÜİK tarafından paylaşılan verilerin vatandaşların yaşadığı pahalılığı gizlemeye yetmediğini söyleyen Özel,

"Yahu Allah'tan kork, hangi yönetme kapasitesinden bahsediyorsun? Aylık enflasyonumuz, dünyadaki 100 ülkenin yıllık enflasyonundan fazla.

Vatandaşın aklıyla, yaşadıklarıyla dalga geçiyorlar. Erdoğan’a şunu söylüyorum: O karıncanın kardeşi var, o karıncayı sana ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi CHP'dir!" dedi.

"3 ayda asgari ücretli 265 ekmek kaybetti"

Asgari ücretlinin ve emeklinin harcama gücünün aylar içinde nasıl yok olduğunu ekmek hesabı üzerinden bahseden Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişteki "3 yıl öncesinden daha az ekmek alıyorsanız bana beddua edin" sözlerine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı,

"3 yılı geçtim Sayın Erdoğan; 3 ayda asgari ücretli 265 ekmek kaybetti. Bu milletin kültüründe beddua etmek yok; bu millet senden kurtulmak için dua ediyor!"

Türkiye’nin enflasyonda dünya çapında Venezuela, Sudan ve Arjantin gibi kriz bölgeleriyle yarıştığını dile getiren Özel, halk yoksullaşırken bir kesimin mal varlığının büyük boyutlara ulaştığını ifade etti.

"akpden.com"

Özgür Özel, vatandaşın üzerindeki vergi yükünü anlatmak için farklı bir yönteme başvurdu. "akpden.com" isimli hayali bir site üstünden, 1.2 milyon liralık bir aracın vergilerle nasıl 2.7 milyon liraya çıktığından bahsetti.

Özel, vergi sisteminin zengini koruyup yoksulu ezdiğini söyleyerek, "Bu bir vergi düzeni değil, soygun düzenidir" dedi.

"Bu gemi böyle yüzmez, kaptan değişecek"

Dış politikada Türkiye’nin yalnızlaştığını ve yalnızca şahsi ilişkilere dayalı bir yaklaşım benimsendiğini savunan Özel, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerdeki çelişkileri ele aldı.

Türkiye’nin Avrupa güvenlik önlemlerinden dışlandığını ve Doğu Akdeniz’deki çıkarlarının riske atıldığını söyleyerek,

"Siz kaptan köşkündesiniz, millet ise farelerin olduğu bodrum katında. Böyle bir düzen süremez. Bu gemi böyle yüzmez, kaptan değişecek!" ifadelerini kullandı.