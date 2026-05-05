MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında bölgesel gelişmeleri ve "Terörsüz Türkiye" vizyonunu değerlendirdi. Sınır içi ve sınır dışındaki gelişmelerin birbirine bağlı olduğunu belirten Bahçeli, terörle mücadelenin yalnızca bir asayiş sorunu değil, ülkenin topyekun kalkınması için bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

"Terörsüz Türkiye bir teslimiyet değildir"

Bahçeli, konuşmasında "Terörsüz Türkiye" kavramının bir teslimiyet veya taviz olarak yorumlanmasına tepki gösterdi. Bu sürecin terör örgütüyle pazarlık anlamına gelmediğini vurgulayan MHP lideri, konuya dair şu sözleri kaydetti:

"Terörsüz Türkiye devleti zayıflatmak, milli iradeyi gevşetmek ve aziz milletimizin kırmızı çizgilerini çiğnemek hiç değildir. Tam aksine, bu hedef milletimizin kanlı bir musibetten kurtulması ve devletin güvenliğe harcadığı enerjiyi kalkınmaya dönüştürmesidir."

Açıkçası, terörle mücadeleye ayrılan devasa kaynakların artık gençlere, kadınlara, esnafa ve tarımsal yatırımlara dönmesi gerektiği mesajı oldukça dikkat çekiciydi. Esendere veya Üzümlü gibi gümrük kapılarının ticari hayatına zincir vuran terörün, Aydın veya Antalya'daki turizme de hançer olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Dış politika ve Doğu Akdeniz değerlendirmesi

MHP lideri, Türkiye'nin dış politika anlayışının barışı ve istikrarı öncelediğini ancak asla edilgen bir yapıya dönüşmediğini söyledi. Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Bahçeli, Fransa'nın eski sömürgeci alışkanlıklarla hareket ettiğini belirterek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Napolyonculuk" hevesinin iki millet arasındaki dostluk ilişkilerine fayda sağlamadığını kaydetti.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin maksimalist taleplerinin meşruiyet üretmeyeceğini söyleyen Bahçeli, İsrail'in güvenlik endişelerini Türkiye karşıtı bir düşmanlığa dönüştürmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, Kıbrıs'ın sıradan bir müzakere dosyası olmadığını; Türkiye'nin güvenlik derinliği ve Kıbrıs Türkü'nün varlık hakkı olduğunu vurguladı. Adadaki Avrupa Birliği romantizmine kapılanların, Filistin ve Lübnan'daki tabloyu ibretle okuması gerektiğini dile getirdi.

ABD/İsrail-İran gerilimi ve ekonomik etkiler

Bahçeli, ABD/İsrail ve İran arasındaki gerilimin sadece üç ülke arasında geçen bir çekişme olmadığını, Hürmüz Boğazı'nda yaşanacak ufacık bir sarsıntının dahi Türkiye'deki sanayiciyi ve çiftçiyi etkileme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Sınır ötesi krizlerin sınır içi huzurla aynı stratejik denklemde olduğunu belirtti.

Yasama süreci ve siyasallaşma önerisi

Sürecin, güvenlik hassasiyetlerinden taviz verilmeden Meclis çatısı altında yürütüleceğini kaydeden MHP lideri, Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin de Terörsüz Türkiye hedefine hizmet edecek biçimde ele alınabileceğini ifade etti. Bahçeli bu kapsamda "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" kurulmasını önerdi.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, CHP'nin içinin karıştırılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini vurguladı. MHP liderinin toplantıda, Bakara Suresi'nden bir ayet ve Tonyukuk yazıtından alıntı taşıyan yüzük ile rozet takması da toplantının dikkat çeken ayrıntıları arasındaydı.

