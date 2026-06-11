Son Mühür - ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası için heyecan doruğa ulaştı. Turnuva öncesinde birçok futbol otoritesi İspanya, Fransa, İngiltere, Almanya ve Arjantin'i şampiyonluk adayları arasında gösterirken, ekonomist Joachim Klement'in tahmini dikkat çekti.

Ekonomist ve matematikçi Joachim Klement, daha önce Dünya Kupaları öncesinde yaptığı başarılı tahminlerle dikkat çekmişti. Klement, 2014'te Germany national football team'nın, 2018'de France national football team'nın ve 2022'de Argentina national football team'nın şampiyon olacağını öngörmüş, bu tahminlerin tamamı gerçekleşmişti.

Futbol analizlerinde kullandığı istatistiksel modellerle tanınan Joachim Klement, 2026 FIFA Dünya Kupası için en güçlü sürpriz aday olarak Netherlands national football team'nı işaret etti. Birçok uzmanın İspanya, Fransa ve Arjantin gibi takımları favori göstermesine karşın Klement'in Hollanda'yı ön plana çıkarması futbol dünyasında dikkat çekici bir değerlendirme olarak öne çıktı.

Kupa yüzü görmediler

Netherlands national football team, dünya futbolunun köklü ve başarılı ülkeleri arasında yer almasına rağmen Dünya Kupası'nda henüz şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Turnuva tarihinde üç kez finale kadar yükselen Hollanda, 1974'te Batı Almanya'ya, 1978'de Arjantin'e ve 2010'da İspanya'ya kaybederek kupayı son anda kaçırmıştı.