Son Mühür/ Emine Kulak- Ege Bölgesi’nde üzüm hasadının başlamasına kısa süre kalırken, bağlardan gelen haberler üretici ve ihracatçı tarafında beklentiyi artırdı. Bu yıl kuru üzümde rekoltenin geçen yılın belirgin şekilde üzerinde olması beklenilirken, bağlarda şu ana kadar ciddi bir hastalık görülmediği ve hava koşullarının ürün gelişimi açısından olumlu ilerlediği ifade ediliyor.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, rekolteyi değerlendirerek, “Kuru üzümde rekolte yüksek. Manisa’da bin 300 civarı olabilir. Sarıgöl’de ise 500 bin ton üzüm var” dedi.

“TMO’nun bir an önce fiyat açıklaması lazım”

Oda Başkanı Ülgen fiyatlar hakkında eleştirileri de dile getirerek, “Satışlar çok kötü. Tarım Bakanlığı’nın, TMO’nun bir an önce fiyat belirtmesi gerekiyor. Üzüm alımı yapması lazım. Dün satılan üzümün kilosu 75 TL’idi. 5 kilo yaş üzümden 1 kilo kuru üzüm elde edilir. O yüzden yaş üzümün bu fiyatı kabul edilebilir değil. TMO geçen sene 110 TL’den almıştı. Özel sektörün alım yapması bizi kötü etkiledi. Azerbaycan’dan, İran’dan ülkemize üzüm getiriliyor. Bu da bizim fiyatlarımızı etkiliyor. Piyasanın düzeni bozuluyor. Tarım Bakanlığı bizimle görüşmesi gerekiyor. Üzüm alımı yapması gerekiyor yapmazsa piyasa çok kötü olur” dedi.

“Son 15 yılın en güzel senesi”

Sarıgöl ilçesindeki bağların durumu hakkında Oda Başkanı Ülgen, “Şuan yaş üzüm 75, 80 TL. Hava şartları bu sene güzel gitti. Üzümlerin, asmaların durumu çok güzel. Son 15 yılın en güzel senesi. Bu sene bir doğal afet ile karşılaşmadık. 15 yıl sonra Ova ful dolu. Ova’da üzüm var ama bunun satmanın bir yolunu bulmamız lazım. Anlatıyoruz çözüm yollarını ama dinleyen yok. Bir kargo uçağının 70,80 ton kapasitesi var. Havalimanımız da var. Yurt dışına ithal yapabiliriz. Ama şuan bununla ilgilenilmiyor. Çiftçiler görmezden geliniyor. TMO daha önce bize fiyat soruyordu, ona göre piyasa kararlaştırılıyordu. Ama şimdi serbest piyasa, ilgilenen yok” diye konuştu.

“110 bin metrekare bağ örtüldü”

Yağmura karşı hazırlık yaptıklarını söyleyen Ülgen, “Sabaha kadar ilaçlama, sulama yapılır. Sabah üzüm toplanılmaya başlanır. Yağmur yağma olasılığına karşı bağların üstünü örttük. 110 bin metrekare bağ örtüldü. Hazırlığımızı yaptık” diye konuştu.