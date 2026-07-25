Son Mühür / Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Uluslararası Geleneksel ve Kültürel Erbaa Yaprak Festivali'ne katıldı. Tokat Erbaa Belediyesi tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen ve Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

“İzmir'de 80 bin Tokatlı yaşıyor”

Gastronomi, kültür ve sanat etkinlikleriyle binlerce ziyaretçiyi Tokat'ın Erbaa ilçesinde buluşturan festival öncesi Tarihi Taş ve Deveciler hanlarını ziyaret eden Başkan Tugay, Sulu Sokak'ta esnaf ve yurttaşla sohbet etti. Festival alanındaki törende konuşan Başkan Tugay, “İzmir'de 80 bin Tokatlı yaşıyor. Anladığım kadarıyla bunların yarısı Erbaalı. Bana, ‘Türkiye'nin pek çok yerine gittiniz, birçok kentte bulundunuz ama Erbaa'ya gelmediniz. Hazır böyle bir festival de varken lütfen gelin, bizler de size eşlik edelim’ dediler. Bugün İzmir'den gelen Erbaalı hemşerilerimizle birlikte aranızdayım. Burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

“Beni gerçekten duygulandırdı”

Fransızca öğretmeni olan babasının 1971 yılında Erbaa Lisesi'ne atandığını ve bir süre burada görev yaptığını anlatan Başkan Tugay, o dönemde henüz 4 yaşında olduğunu belirtti. “Ömrümün kısa da olsa bir bölümü Erbaa'da geçti” diyen Başkan Tugay, “Aradan geçen bunca yılın ardından Erbaa'nın havasını yeniden solumak ve hatırlayabildiğim kadarıyla çocukluk anılarımı yeniden canlandırmak beni gerçekten çok duygulandırdı. Kendimi Erbaa'nın hemşehrilerinden biri sayıyorum” ifadelerini kullandı.

“Festival dostluklara vesile olsun”

“Sizlere İzmir'den, İzmir'in güzel insanlarından içten sevgi ve selam getirdim. Aynı zamanda hemşehriniz, Erbaalı ve üç dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Aziz Kocaoğlu'nun da sevgi ve selamlarını ilettim” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Tugay, şunları aktardı: “Burada geçirdiğim her an, öğrendiğim her şey Erbaa'ya duyduğum sevgi ve saygıyı daha da artırdı. Bu nedenle, Türkiye'nin iki farklı ucunda yaşıyor olsak da Allah nasip ederse önümüzdeki yıl düzenlenecek festivalde daha fazla İzmirliyle birlikte yeniden burada olmayı yürekten diliyorum. Festival iyiliklere, güzelliklere ve dostluklara vesile olsun. Aramızda kurulan bu köprü de gelişsin, büyüsün.”

“Büyük bir başarı hikayesi”

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl de “23’üncüsünü düzenlediğimiz Uluslararası Erbaa Yaprak Festivali, sadece bir etkinlik değil; toprağın emeğe, emeğin değere, değerin ise bir marka şehre dönüştüğü büyük bir başarı hikayesidir. Aylar süren yoğun hazırlıkların ardından bugün burada bir araya geldik. Çünkü amacımız yalnızca bir festival düzenlemek değil; Erbaa’nın üretimini, kültürünü, gastronomisini ve misafirperverliğini ülkemizin sınırlarının ötesine taşıma gayretidir” dedi.

Başkan Tugay dolma kazanının başına geçti

Festivalde Erbaa’nın coğrafi işaretli Narince bağ yaprağından hazırlanan 100 bin 60 baklalı dev yaprak dolma pişirildi. Büyük ilgi gören etkinlikte dev kazanın başına geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile protokol üyeleri, o muhteşem anın heyecanını hep birlikte yaşadı.