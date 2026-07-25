Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Körfez ve İzmirliler arasındaki bağı daha da güçlendirme amacıyla 2026 Yaz Sezonu Su Sporları Eğitimleri’ni başlattı. İzmir Marina’da gerçekleşen eğitim kapsamında çocuklar, gençler ve yetişkinlere yönelik hem teorik hem de uygulamalı yelken, kürek, optimist, dalış ve yüzme eğitimleri veriliyor. İlgili federasyonlardan akreditasyona sahip spor kulüpleri ile çevre ve deniz alanında çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde yürütülen eğitimlere başvuru detayları da belli oldu.

Program kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca 6 ila 12 yaş grubuna yönelik yüzme eğitimleri veriliyor. İZDENİZ, 12 ila 15 yaş grubundaki çocuklara ise dalış deneyimi sunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı eğitimlerle ilgili detaylı bilgi veriyor.

Yetişkinlere yelken eğitimi veriliyor

Hit Sailing Yelken ve Yatçılık Spor Kulübü’nce 7 ila 12 yaş grubuna optimist, 18 yaş üzeri katılımcılara ise yelken eğitimi veriliyor. Kayıtlar İZDENİZ üzerinden gerçekleştiriliyor. Karabatak Kürek Kulübü tarafından 13 yaş ve üzerindeki katılımcılara kürek eğitimi sunulurken, Arkas Spor Kulübü tarafından da 7–12 yaş grubuna optimist eğitimleri veriliyor. Su sporları eğitimlerinin dışında, İzmir Deniz Temiz Derneği/TURMEPA ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı/TÜRÇEV tarafından katılımcı çocuklara denizlerin korunması, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularında İzmir Marina’da bilgilendirme sunumları yapılıyor.

İşte, başvuru bilgileri

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 6–12 yaş grubuna yönelik yüzme eğitimleri için telefon: 0232 293 31 07

İZDENİZ tarafından 12–15 yaş grubuna İzmir Marina Havuzu’nda dalış eğitimi almak isteyenler için telefon: 0232 293 31 07

Hit Sailing Yelken ve Yatçılık Spor Kulübü tarafından 7–12 yaş grubuna optimist, 18 yaş ve üzeri katılımcılara ise yelken eğitimi için kayıtlar İZDENİZ resmi internet adresinden yapılırken ilgili telefon: 0232 320 00 35 (102-103)

Arkas Spor Kulübü tarafından da 7–12 yaş grubuna optimist eğitimleri için telefon: 0552 038 52 29

Karabatak Kürek Kulübü tarafından 13 yaş ve üzeri katılımcılara yönelik kürek eğitimleri için telefon: 0501 189 19 71