Son Mühür- İzmir’de dijital sanat ve teknoloji meraklılarını heyecanlandıracak yepyeni bir hareket doğuyor. Arada.Meets iş birliğiyle düzenlenen bu ilk etkinlikte; kod, ses, görüntü ve tasarım tarihi bir atmosferde tam anlamıyla aynı ritimde buluşacak. Etkinlik 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü 19.00 – 23.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Peki Algorave nedir diye merak edecek olursanız çok kısa şöyle özetlenebilir:

Açıkçası olay tamamen şeffaflık üzerine kurulu! Sanatçılar sahnede gözünüzün önünde canlı canlı bilgisayar kodu yazıyor, o kodlar da bir yandan müziğe ve ekrandaki görsellere dönüşüyor. 2011'de Londra'da doğan hareket bugün dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda. Algorave İzmir, 2004'ten bu yana 48'den fazla yerel topluluğu birbirine bağlayan uluslararası TOPLAP ağının resmi bir parçası.

Sahnede neler var?

Gecenin line-up'ında üç live coder yer alıyor: Mete Uçar, Berken Eren Uşar ve Aybike Özsöyke. Performanslar, vokal ve enstrümanların canlı kodla iç içe geçtiği iş birlikleriyle genişliyor:

• Berken Eren Uşar — vokallerde Nüket Üke ve Ayşe Kır eşliğinde

• Aybike Özsöyke — vokallerde Ayça Bilir ve Berna Toygar, flütte Ziya İçel eşliğinde

• Hasan MetehanUçar — basgitar, synthesizerve viyolayı kendi performansıyla harmanlıyor

Buluşma noktası: Mahall Bomonti

Mahall Bomonti İzmir'de gerçekleşecek etkinlik, 1 Ağustos 2026 Cumartesi saat 19.00-23.00 arasında seyircisiyle buluşacak.