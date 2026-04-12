Efeler Ligi’nde 25 maçta 11 galibiyet ve 14 mağlubiyet alan Altekma, sezonu 8’inci sırada bitirerek Play-Off 5-8 Etabı’na katılma hakkı elde etti. İzmir ekibi, bu etapta üst sıralar için mücadele edecek.

İlk maç İstanbul’da

Serinin ilk karşılaşması, 13 Nisan’da İstanbul’da bulunan Şehit Mustafa Özel Spor Salonu’nda oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakemler Tuncay Kandemir ve Sadettin Kıral görev yapacak.

Rövanş İzmir’de oynanacak

İki galibiyet üzerinden oynanacak serinin ikinci maçı 16 Nisan Perşembe günü İzmir’de gerçekleştirilecek. Altekma, taraftarı önünde avantaj yakalamayı hedefliyor.

Seri eşitlenirse son maç İstanbul’da

Tarafların seride 1-1 eşitlik sağlaması durumunda, üçüncü ve son karşılaşma 19 Nisan’da yeniden İstanbul’da oynanacak. Bu mücadeleyi kazanan ekip, Play-Off 5-6 Etabı’na yükselmeye hak kazanacak.

Rakibe karşı sezon karnesi olumsuz

Altekma, normal sezonda İstanbul Gençlik ile oynadığı iki karşılaşmayı da 3-1’lik skorlarla kaybetti. İzmir temsilcisi, Play-Off etabında bu tabloyu tersine çevirmek için sahaya çıkacak.

Diğer eşleşme dikkat çekiyor

Play-Off 5-8 Etabı’nın bir diğer ayağında ise Fenerbahçe ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.