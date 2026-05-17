Son Mühür- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, siyasetin gündemine oturan whatsapp mesajlarına açıklık getirdi.

İstanbul'da bir soruşturmadan tutuklu bulunan Gökhan Cumalı'yla arasında geçtiği bilirkişi raporlarıyla ortaya serilen mesajlaşmalarda, 100 bin dolar tutarındaki bir paranın eksik çıktığına dair konuşmalar yer alıyordu.

Özkan Yalım ve Muhittin Böcek'in itiraflarında adaylık için para verdiklerini öne sürmesinin ardından gelen mesajlar, Veli Ağbaba merkezli bir tartışma başlatmıştı.

Veli Ağbaba, yazılı bir açıklamayla iddialara açıklık getirdi.

Hiç ilgisi bulunmayan yazışmalar...



Açıklamasında, ''Bugün Sabah gazetesinde, geçmişten bu yana tanıdığım, İstanbul’da zaman zaman şoförlüğümü yapan ve geçtiğimiz günlerde tutuklanan Gökhan Cumalı ile ilgili, tutuklandığı soruşturma ile hiçbir ilgisi bulunmayan WhatsApp yazışmaları yayınlanmıştır'' hatırlatmasında bulunan Ağbaba,

''1- Gizlilik olan bir dosyadan hukuksuzca servis edilen mesajlara bakıldığında, kendisini 16 Ocak’ta beni almak üzere otoparka çağırdığım görülmektedir.



2- Yine yazışmalarda kendisine, ailemle 4 Ağustos’ta yurt dışına gideceğim için çantama koyduğum paranın eksik olduğunu sorduğum görülmektedir. Yurt dışı seyahatimiz tüm resmi kayıtlarda sabittir.

3- Diğer konu, Mart 2024’te, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğum dönemde seçim kampanyam için yapmış olduğum çeşitli ödemelerdir. Yani bana gelen değil benim gönderdiğim bir para vardır.

Kendi kampanyamla ilgili kendi ödediğim tutardan bile bir algı yaratılmaya çalışılmaktadır'' ifadelerine yer verdi.

''Yapılan tüm bu saldırılar, soruşturma konusu olmayan bu yazışmalar, bana ve benim üzerimden partimizin kurumsal kimliğine yapılan saldırılardır'' denilen açıklamada,

''Devlete emanet olan bu içeriklerin nasıl ahlaksızca servis edildiğini biliyoruz. Ve bunlarla ilgili tarihe not düşmek ve gelecekte yargı önünde hesaplaşmak üzere gerekli tüm hukuki haklarımı kullanacağım, bu iftiraları servis edenlerin de yayanların da hukuken sonuna kadar takipçisi olacağım'' mesajı verildi.