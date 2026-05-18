Elazığ merkezli yürütülen geniş çaplı soruşturma çerçevesinde, özel hastaneler ve yaşlı bakım merkezlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheliye gözaltı işlemi uygulandı. Kamu kurumlarının zarara uğratıldığı iddiasıyla gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde, “nitelikli dolandırıcılık”, “belgede sahtecilik” ve “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçlamaları ön plana çıktı.

4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi!

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Elazığ, İzmir, Uşak ve Muğla’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, aralarında bir kamu görevlisinin de bulunduğu 23 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi. 25 adrese gerçekleştirilen baskınlar sonucunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Şüphelilerin işlemleri devam ediyor!

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.