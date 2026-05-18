İzmir'in en güzel kahvaltı yerleri arasında modern brunch mekânlarından geleneksel köy kahvaltısı sunan adreslere kadar geniş bir yelpaze var. Hafta sonu sabahlarında rezervasyonsuz yer bulmak neredeyse imkânsız. İşte semt semt ayrılmış İzmir kahvaltı rehberi.

İzmir'in en güzel kahvaltı yerleri: Alsancak ve Kordon

Alsancak'ta 80'ler Kahvaltı Mekânı, yüz yıllık bir Rum evinde butik bir konseptle hizmet veriyor. Nostaljik dokunuşları, sınırsız servisi ve ev yapımı reçelleriyle bölgenin sevilen duraklarından. Sakız Alsancak ise Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde, gençlerin favorisi konumunda. Modern menüsünde avokadolu omlet öne çıkıyor.

Kordon'da Veli Usta, 30 yılı aşkın geçmişiyle bir klasik. 30'u aşkın çeşit içeren serpme tabağı ve deniz manzaralı bölümüyle hafta sonu rezervasyonsuz girilmiyor. Moresi Girit Mutfağı da Kordon'un sevilen adreslerinden; bittikçe yenilenen servis anlayışı ve vegan seçenekleriyle öne çıkıyor. Swissôtel bünyesindeki Cafe Swiss ise açık büfe brunch sunan kapsamlı bir seçenek.

İzmir'in en güzel kahvaltı yerleri: Karşıyaka ve Bostanlı

Karşıyaka tarafında Lor Lokantası, 40'ı aşkın çeşitle şehrin en zengin serpme tabağını masaya getiren mekânlardan. Mavişehir'deki Sade Kahvaltı & Çikolata, Anadolu'nun farklı yörelerinden getirttiği özel ürünleri sofraya taşıyor. Karşıyaka sahildeki Tuzu Biberi ise deniz manzarası eşliğinde pişi, peynir ve zeytin üçlüsünün adresi.

Bostanlı'da Filozof Kahvaltı, 1735. Sokak üzerindeki ferah tasarımı ve sucuklu yumurtasıyla tanınıyor. Açık mutfağı ve arkadaki kitap köşesi sabah keyfini farklı bir boyuta taşıyor. Aynı semtte Nebil Susup Sokağı'ndaki Morisi de çemen, kuru domates ve fındık kreması gibi detaylarıyla standart bir serpmenin çok ötesinde bir deneyim veriyor.

İzmir'in en güzel kahvaltı yerleri: Bornova, Konak ve ilçeler

Bornova'nın Çiçekliköy mahallesi, doğanın içinde köy kahvaltısı arayanların gözdesi. Nirvana Kahvaltı, kuzu sesleri eşliğinde organik ürünler sunarken aileleri kendine çekiyor. Aynı bölgedeki AktuĞ Kahvaltı ise tabak sunumları ve samimi atmosferiyle dolup taşıyor.

Konak ilçesinde Kemeraltı'ndaki Boyozcu Hacali, İzmir kahvaltısının olmazsa olmazı gevrek ve boyozu en taze haliyle veriyor. Zeynel Ergin Fırını da çıtır gevreği ve tereyağlı boyozuyla yıllardır aynı çizgide. Şehre gelenlerin kumru deneyimi için Bostanlı'daki Kumrucu Şevki şubeleri tercih ediliyor.

İlçelere açıldığımızda manzara daha da zenginleşiyor. Urla Zeytinler Altı, kendi ürettiği zeytinyağı ve enginarlı yumurtasıyla farklı bir lezzet sunuyor. Şirince, Seferihisar Lavantalı Konak, Tire Dutlu Bahçe ve Foça Kozbeyli de doğanın içinde keşfedilecek adresler. 2026 itibarıyla İzmir'de kişi başı kahvaltı fiyatları 250-800 TL arasında değişiyor.