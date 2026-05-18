İzmir'in denize yakın ilçeleri sadece Çeşme ya da Alaçatı ile sınırlı değil. Kuzeyde Dikili'den güneyde Selçuk'a kadar uzanan kıyı şeridinde sakin balıkçı kasabaları da, hareketli tatil beldeleri de bulunuyor. Hangi ilçenin ne sunduğunu bilmek tatil planını çok daha kolay hale getiriyor.

İzmir'in denize yakın ilçeleri kuzeyden güneye nasıl sıralanıyor?

Şehrin en kuzey ucunda Dikili yer alıyor. Midilli Adası'nın karşısına düşen ilçede beş adet mavi bayraklı plaj sayılıyor. Bademli Köyü, Çandarlı ve Pissa Koyu en çok tercih edilen noktalar arasında.

Hemen güneyinde Aliağa var. İZBAN hattıyla şehir merkezinden rahat ulaşılan ilçenin en bilinen denize girilen yeri Polis Plajı. Foça ise iki ayrı yerleşimle, Eski Foça ve Yeni Foça ile dikkat çekiyor. Karakum, Kosova ve Mersinaki koyları bu bölgede öne çıkıyor.

Karaburun yarımadası, İzmir'in en az nüfuslu ilçesi olmasına rağmen koy sayısı bakımından zengin bir bölge. Mordoğan, Sarpıncık ve Cennet koyları, otoyolun olmaması sayesinde el değmemişliğini koruyor.

İzmir'in merkez ve güney sahillerinde hangi ilçeler var?

Şehir merkezine en yakın denize girilen yer Güzelbahçe. Yalnızca 35 kilometre uzaklıktaki ilçede Liman Plajı, çocuklu aileler için elverişli bir seçenek olarak biliniyor. Belediye burada şezlong, duş ve soyunma kabini gibi hizmetleri ücretsiz veriyor.

Urla, İzmir'in 40 kilometrelik bir sahil şeridine sahip ilçesi. Çevresinde 12 ada bulunuyor. Çeşmealtı, Balıklıova, Özbek ve Gülbahçe ise Urla'ya bağlı sakin kıyı yerleşimleri. Çeşme ve Alaçatı ise zaten bilindik adresler. 30 kilometrelik kıyı şeridi, Ilıca, Altınkum, Pırlanta ve Aya Yorgi gibi popüler plajları barındırıyor.

Seferihisar, 49 kilometrelik sahili ve 13 mavi bayraklı plajıyla Türkiye'de en çok mavi bayraklı plaja sahip ilçe konumunda. Sığacık, Akkum, Akarca ve Ekmeksiz buradaki en bilinen noktalar. Türkiye'nin ilk Cittaslow yani sakin şehir unvanı da Seferihisar'a verildi.

Menderes'e bağlı Gümüldür ve Özdere, uzun plajlarıyla yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. Selçuk ise klasik anlamda kıyı ilçesi sayılmasa da Pamucak gibi geniş bir sahile sahip.

İzmir'in denize yakın ilçeleri arasında hangisi tercih edilmeli?

Tercih, beklentiye göre değişiyor. Hareketli bir tatil isteyenler için Çeşme ve Alaçatı; sakinlik arayanlar için Seferihisar, Karaburun veya Urla'nın küçük köyleri uygun. Günübirlik plan yapanlar Güzelbahçe ve Foça'yı, doğayla baş başa kalmak isteyenler Dikili ve Karaburun koylarını tercih ediyor. Yani şehir merkezinden bir saatlik bir yolculukla bambaşka bir Ege atmosferine ulaşmak mümkün.