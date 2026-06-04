Son Mühür- Sağlık Bakanlığının aylar önce duyurduğu 1 Ocak 2026 tarihinde uygulanmaya başlayıp, 1 Haziran 2026 itibarıyla yürürlüğe girerek zorunlu hale gelen yeni kıyafet yönetmeliği Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı tarafından tepkiyle karşılandı. Sağlık Bakanlığı altında görev yapan yaklaşık 900 bin çalışanı kapayan formaların hala dağıtım sağlanmadığını ifade eden Doğruyol, "Hastane içindeki görev dağılımını daha görünür hale getirmeyi amaçlayan yeni düzenleme ile doktorlardan hemşirelere, eczacılardan teknik personele kadar birçok sağlık meslek grubu farklı renk kodları ile temsil edilecektir. Elbette bazı yeni düzenlemeler yapılabilir." dedi.

Ahmet Doğruyol "Sağlığın rengi beyazdır." diyerek konuya ilişkin şu ifadelerde bulundu:

"Sağlık Bakanlığı'nın 1 Ocak 2026 tarihinde uygulanmaya başlayıp, 1 Haziran 2026 itibarıyla yürürlüğe girerek zorunlu hale gelecek yeni kıyafet yönetmeliği haziran ayı itibarıyla pek çok aksaklığı ve eksikliği beraberinde getirmiştir.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan yaklaşık 900 bin çalışanı kapsayacak olan uygulama için formalar halen dağıtılmamıştır.

Görünen odur ki, çalışanlardan beden ölçülerinin alınması, temin edilmesi için, günlere değil, aylara ihtiyaç vardır.

Bize göre, 900 bin sağlık çalışanına her yıl iki kez sıkıntısız şekilde forma dağıtmak neredeyse imkânsızdır.

Hastane içindeki görev dağılımını daha görünür hale getirmeyi amaçlayan yeni düzenleme ile doktorlardan hemşirelere, eczacılardan teknik personele kadar birçok sağlık meslek grubu farklı renk kodları ile temsil edilecektir.

Elbette bazı yeni düzenlemeler yapılabilir.

Hastaneye giren bir vatandaşımızın özellikle doktor ve hemşireyi kıyafetinden tanıması önemli.

Yapılan düzenlemelerde pek çok rengin değil, herkesin asgari müştereklerde bir araya gelmesini sağlayacak koyu ve ana renkler seçilmeliydi.

Sağlığın rengi beyazdır. Beyaz önlük doktorlarımızla özdeşleşmiştir. Doktorlarımızla özdeşleşmiş olan beyazın rengin Alaska Mavisi, Hemşirelerin Lacivert, Ebelerin Mor, Eczacıların Çimen Yeşili, Klinik Uzmanların Bordo, Ameliyathane Personelinin Yeşil, Destek Personelinin Turuncu, Tıbbi Sekreterlerin Bej gibi açık renkten seçilmiş olması daha formalar dağıtılmadan pek çok personelin tepkisini çekmiştir.

Bu kıyafet yönetmeliğinin bu şekliyle uygulanmasının pek çok zorluğu da beraberinde getirecektir."