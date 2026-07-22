Son Mühür/ TFF 3.Lig’de büyük heyecanın başlamasına kısa bir süre kaldı. Aydın tesmilcisi Söke 1970, gençlere şans ve fırsat vererek yetiştirici kimliğiyle ön plana çıkıyor. Türk futbolunda altyapıya verdiği önem ve genç oyunculara sunduğu fırsatlarla dikkat çeken Söke 1970 Spor Kulübü, 2025-2026 sezonunda yetiştirici kulüp kimliğini somut başarılarla taçlandırdı. Mahmut Gözüaçık başkanlığındaki Nesine 3. Lig temsilcisi, aynı sezon içerisinde iki futbolcusunu Süper Lig'e gönderirken, sekiz genç oyuncusuyla da profesyonel sözleşme imzaladı.

“15 yaşında A takım formasını giydi”

Söke 1970 SK'nın genç oyuncu gelişimindeki başarısı, sezon içinde gerçekleşen iki önemli transferle gözler önüne serildi. 2010 doğumlu kaleci Güray Gündoğan, Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'a transfer olarak dikkat çekti. Henüz 15 yaşındayken Türkiye Kupası 1. Tur maçında A Takım forması giyen genç file bekçisi, kısa sürede gösterdiği gelişimle üst lige yükselmeyi başardı. Kulübün bir diğer genç yeteneği olan 2005 doğumlu stoper Ahmet Taha Dağbaşı da başarılı performansının ardından Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa'nın kadrosuna katıldı. Bir 3. Lig kulübünün aynı sezon içinde iki futbolcusunu doğrudan Süper Lig'e göndermesi, Söke 1970 SK'nın oyuncu yetiştirme vizyonunun önemli bir göstergesi olarak öne çıktı.

“Söke FK, gençlere şans veriyor”

Söke 1970 SK, transfer başarısının yanı sıra altyapısından yetişen oyunculara verdiği değerle de dikkat çekti. 2025-2026 sezonunda U19 Takımı'ndan A Takım'a yükselen Asrın Cengiz, Emrehan Ceylan, Talha Efe Temiz, Ömer Merthan Yılmaz, Güray Gündoğan, Ümit Özbay, Enes Efe Gül ve Tunahan Demir ile profesyonel sözleşme imzalandı Kulübün bu adımı, genç futbolculara yalnızca forma şansı vermekle kalmayıp profesyonel kariyerlerinin inşasına da doğrudan katkı sunduğunu ortaya koydu.

“Türkiye’ye örnek oldu”

Genç oyunculara duyduğu güveni saha içine de yansıtan Söke 1970 SK, 2025-2026 sezonunda ligde dakika bazında forma giyen futbolcular arasında 22,3 yaş ortalaması yakalayarak dikkat çekici bir istatistiğe ulaştı. Sezon boyunca görev yapan oyuncular arasında 30 yaş ve üzerindeki futbolcu sayısının yalnızca beş olması, kulübün gençlik odaklı yapılanmasını gözler önüne serdi. Altyapısından yetiştirdiği oyuncuları A Takım'a kazandıran, onlara sorumluluk veren ve doğru zamanda üst liglere taşıyan Söke 1970 SK, ortaya koyduğu bu modelle Türk futbolunda örnek gösterilen yetiştirici kulüpler arasında yerini sağlamlaştırıyor. İki Süper Lig transferi, sekiz profesyonel sözleşme ve 22,3 yaş ortalamasıyla tamamlanan 2025-2026 sezonu, Söke 1970 SK'nın geleceğe yatırım yapan kulüp anlayışını bir kez daha tescil etti.