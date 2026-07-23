Yeni sezonda Avrupa kupalarında üst tura yükselmeyi hedefleyen Beşiktaş, Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar ilk düdük öncesinde mücadelenin oynanış şeklini, saha avantajını ve rövanş tarihini araştırıyor. İki takım arasındaki eşleşmenin tüm detayları ve saat bilgileri belli oldu.

BEŞİKTAŞ MIDTJYLLAND EŞLEŞMESİ TEK MAÇ MI, RÖVANŞ VAR MI?

Beşiktaş ile Midtjylland arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu mücadelesi tek maç üzerinden oynanmayacak. Eşleşme çift maç eleme sistemiyle gerçekleşecek. Takımlar biri İstanbul'da, diğeri Danimarka'da olmak üzere iki karşılaşmada kozlarını paylaşacak. İki maçın sonunda toplam skorda üstün gelen taraf bir üst tura adını yazdıracak.

BEŞİKTAŞ MIDTJYLLAND İLK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eşleşmenin ilk mücadelesi 23 Temmuz Perşembe günü İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak. Beşiktaş, taraftarı önünde oynayacağı bu ilk karşılaşmada avantajlı bir skor almayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ MIDTJYLLAND RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turun rövanş karşılaşması 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da gerçekleşecek. Mücadele Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılar, iki maçın ardından ortaya çıkacak toplam skora göre UEFA Avrupa Ligi'ndeki yolculuğunu belirleyecek.