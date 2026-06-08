Yeni sezon yapılanması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren İstanbul ekibi Safiport Erokspor, son olarak Aliağa Petkimspor forması giyen 33 yaşındaki tecrübeli oyun kurucu Yunus Emre Sonsırma’yı kadrosuna kattı. İzmir temsilcisindeki sözleşmesi tamamlandıktan sonra takımdan ayrılan deneyimli basketbolcu, bu transferle birlikte geçmiş dönemde Pınar Karşıyaka'da birlikte çalıştığı eski başantrenörü Ufuk Sarıca ile yeniden bir araya gelmiş oldu.

Eski antrenörüyle yeniden buluştu

Aliağa Petkimspor’da daha önce 2023-2024 sezonunda da görev yapan Yunus Emre Sonsırma, geçen sezonun başında Manisa Basket'ten eski takımına geri dönmüştü. Tecrübeli oyun kurucu, Petkimspor formasıyla geride kalan sezonda Basketbol Süper Ligi'nde 5.0 sayı, 2.6 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları yakalarken, FIBA EuropeCup'ta ise 3.0 sayı, 2.2 ribaund ve 2.3 asist istatistikleri ile mücadele etti. Kariyerinde yeni bir sayfa açan Sonsırma, önümüzdeki sezon Safiport Erokspor'un başarısı için ter dökecek.