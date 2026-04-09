Son Mühür- Ambalajlı su fiyatlarında dikkat çeken artış sürüyor. Şubat ayında raflarda 26,00 TL’den satılan 5 litrelik pet şişe sular, mart ayı ortasında 29,50 TL’ye yükseldi.

Son yapılan fiyat güncellemeleriyle birlikte ise aynı ürünün fiyatı 36,00 TL’ye kadar çıktı. Böylece yalnızca bir buçuk aylık süreçte ciddi bir fiyat artışı yaşandı.

Zam oranı yüzde 38’i aştı

Verilere göre 5 litrelik pet şişe su fiyatlarında son dönemdeki artış oranı yüzde 38,45 olarak hesaplandı. Kısa sürede gerçekleşen bu yükseliş, tüketicilerin bütçesini doğrudan etkilerken, temel ihtiyaç ürünlerinden biri olan suyun fiyatındaki artış dikkat çekti.

Artışın arkasında iki temel neden

Sektör kaynakları, fiyat artışlarının temelinde iki önemli unsur bulunduğunu belirtiyor: akaryakıt ve ham madde maliyetleri.

Özellikle dağıtım süreçlerinde kullanılan yakıt fiyatlarındaki yükseliş, nakliye giderlerini artırarak doğrudan satış fiyatlarına yansıyor.

Ambalaj maliyetleri de yükseldi

Öte yandan su fiyatlarını etkileyen bir diğer kritik unsur ise ambalaj üretimi. Pet şişelerin üretiminde kullanılan ve petrolden elde edilen “polietilen tereftalat” (PET) hammaddesinin maliyeti, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak artış gösterdi.

Sektör temsilcileri, petrol fiyatlarındaki yükselişin hem üretim hem de ambalaj maliyetlerini artırdığını, bunun da nihai ürün fiyatlarına kaçınılmaz şekilde yansıdığını ifade ediyor.