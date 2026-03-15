Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş, ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen buluşmada, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen Yavaş çifti, katılımcılarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

“Taleplerinizi bildirmeye devam edin”

Programda konuşan Mansur Yavaş, şehit aileleri ve gazilere destek olmaya devam edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bütün ihtiyaçlarınızla ilgilenmeye çalışıyoruz. Lütfen taleplerinizi bildirmeye devam edin.”

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanında olmaya gayret ettiklerini vurguladı.

“Türk milleti fedakarlık yapmayı bilir”

Türk milletinin tarih boyunca büyük fedakârlıklar yaptığını dile getiren Yavaş, şehit ailelerinin yaşadığı acının büyüklüğüne dikkat çekti.

Şehit yakınlarının çoğu zaman “Vatan sağ olsun” diyerek acılarını kalplerine gömdüğünü belirten Yavaş, bu duruşun Türk milletinin karakterini yansıttığını söyledi.

“Siz Türkiye’yi ve Türk milletini tanımıyorsunuz”

Konuşmasında Türkiye’nin çevresindeki gelişmelere de değinen Yavaş, bazı çevrelerin dile getirdiği “Sıra Türkiye’de” söylemlerine tepki gösterdi.

Yavaş bu iddialara karşı şu sözleri kullandı: “Siz Türkiye’yi tanımıyorsunuz. Siz Türk milletini tanımıyorsunuz. Böyle bir şeye teşebbüs ettiğiniz zaman, sınırlarımıza herhangi bir müdahale olduğu zaman bu insanların hepsi yumruk gibi bir araya gelip tepenize vururlar.”