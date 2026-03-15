Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturması, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ciddi bir hareketliliğe neden oldu. "İhaleye fesat karıştırma, resmi evrakta sahtecilik ve kamu zararına nitelikli dolandırıcılık" gibi ağır suçlamalarla başlatılan hukuki süreç, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ilk baskınların ardından ikinci bir operasyon dalgasıyla genişledi. Aralarında üst düzey bürokratların da bulunduğu şüpheli grubu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Özel Kalem Müdürlüğü’nden Adliye koridorlarına

Soruşturmanın ilk ayağı, 11 Mart tarihinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan ve yakın çevresine yönelik gerçekleştirilen baskınla başladı. Operasyon kapsamında Uyan ile birlikte annesi ve bazı şirket yöneticilerinin de dahil olduğu 8 kişi gözaltına alınırken, polisin belediye binasındaki Özel Kalem ofisinde yaptığı aramalarda çok sayıda kritik evraka el konuldu. Bu süreçte Doğukan Uyan’ın mal varlığına yönelik de sert tedbirler alındı; zanlıya ait olduğu belirlenen 21 taşınmaz mülk, 3 otomobil ve bir deniz taşıtı adli makamlarca bloke edildi. İlk aşamada hakim karşısına çıkan Uyan’ın annesi A.G.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir diğer şüpheli ise emniyet sorgusunun ardından salıverildi.

İkinci operasyon dalgası: Belediye personeli mercek altında

Soruşturmayı derinleştiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen yeni deliller ışığında bu sabaha karşı ikinci bir operasyon için düğmeye bastı. Belediye kadrolarına yönelik bu hamlede, 5’i devlet memuru statüsünde olmak üzere toplam 20 belediye çalışanı daha emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Böylece soruşturma dosyasındaki toplam şüpheli sayısı artarken, Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan ile birlikte toplam 26 kişilik grup, sorgu süreçlerinin bitimiyle birlikte yargılanmak üzere adli mercilerin huzuruna çıkarıldı.

16 milyon liralık "Hayali hizmet" iddiası

Yolsuzluk dosyasının en çarpıcı kısmını ise kamunun uğratıldığı devasa zarar oluşturuyor. Müfettişler ve emniyet birimlerinin yaptığı teknik incelemeler, belediyeden bazı paravan firmalara "doğrudan temin" yöntemiyle usulsüz kaynak aktarıldığını ortaya koydu. İddiaya göre, gerçekte hiçbir mal veya hizmet alımı yapılmadığı halde, sanki hizmet alınmış gibi sahte faturalar ve belgeler düzenlendi. Bu yöntemle belediye kasasından çıkan yaklaşık 16 milyon 582 bin liralık tutarın, şüphelilerin şahsi mal varlıklarını ve gayrimenkul ödemelerini finanse etmek için kullanıldığı öne sürülüyor.

Suç gelirlerine yönelik el koyma işlemleri başlatıldı

Mersin’deki bu skandalın finansal boyutu, yalnızca mevcut zararla sınırlı kalmıyor. Yetkililer, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında titiz bir takip başlattı. Şüphelilerin 2022 yılından itibaren edindikleri tüm mal varlıklarının mercek altına alındığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen değerlerin dondurulmasına yönelik planlamaların sürdüğü bildirildi. Adliyeye sevk edilen zanlıların vereceği ifadeler ve sunulacak ek delillerle birlikte soruşturmanın seyrinin daha da derinleşmesi bekleniyor.