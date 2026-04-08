Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve aralarında müzisyen ile oyuncuların bulunduğu birçok tanınmış ismin adının karıştığı bu soruşturma, emniyet güçlerinin eş zamanlı baskınlarıyla başladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma neticesinde, ünlü popçu resmi ifade vermek üzere merkeze götürüldü. Olayın medyaya yansımasının hemen ardından hayranları, sevdikleri sanatçının tutuklanıp tutuklanmadığını büyük bir merak ve endişeyle araştırmaya koyuldu.

Kamuoyunda büyük bir sarsıntı yaratan bu soruşturmanın temelinde, yasaklı madde temin etmek, satın almak ve kullanmak gibi oldukça ciddi iddialar yer aldı. Sürecin bir parçası olarak Adli Tıp Kurumu'na götürülen yetenekli şarkıcıdan çeşitli saç ve kan örnekleri alındı. Savcılıkta verdiği detaylı ifadenin ardından tutuklanma talebi olmadan serbest bırakılan sanatçı, rahat bir nefes aldı. Ancak hakimlik, soruşturma tamamlanana kadar ünlü isim hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol kararı verdi. Yaşanan hareketli saatlerin sonrasında sosyal medya hesabından kameralar karşısına geçen şarkıcı, kendine çok güvendiğini ve laboratuvarda test yaptırdığını belirtti. Tahlil sonuçlarını sevenleriyle paylaşmayı beklediğini dile getiren ismin ekibi de, şarkıcının sadece hekim kontrolünde reçeteli ilaçlar kullandığını kamuoyuna duyurdu.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın kimdir ve müzik kariyeri nasıl başladı?

Türk pop müziğinin son yıllardaki en başarılı kadın vokallerinden biri olarak kabul gören Simge Sağın, müzik dünyasına profesyonel adımını attığı günden beri sayısız hite imza attı. 1981 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen yetenekli sanatçı, akademik eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü bünyesinde tamamladı. Sektöre ilk olarak dönemin en popüler sanatçılarına sahnede geri vokal yaparak giriş yapan şarkıcı, müzikal kariyerini son derece sağlam temeller üzerine inşa etti. Bitmek bilmeyen sahne enerjisi ve farklı ses rengiyle kısa sürede sektördeki yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı.

Kariyerindeki ilk profesyonel çıkışını 2011 yılında piyasaya sürdüğü albüm çalışmasıyla gerçekleştiren sanatçı, asıl şöhreti Bip Bip ve Miş Miş gibi milyonlarca kez dinlenen şarkılarla yakaladı. Özellikle uyarlama bir eser olan Miş Miş parçasıyla tüm Türkiye'de dinlenme rekorları kırdı. İlerleyen yıllarda Yankı, Kamera ve Aşkın Olayım gibi dev eserlerle müzik listelerine demir atan popçu, usta isimlerle ortak projelere imza attı. Günümüzde ürettiği hit şarkılarla müzik dünyasının en popüler yüzleri arasında yer alıyor.