Yaklaşan 2026 Kurban Bayramı öncesinde seyahat planı yapan vatandaşların en önemli gündem maddelerinden biri köprü ve otoyol geçiş ücretleri oldu. Alınan resmi kararla bayram tatili süresince devlete ait birçok güzergahın ücretsiz olacağı netleşirken, yap-işlet-devret modeliyle işletilen bazı yollar ise bu kararın kapsamı dışında tutuldu. Sürücülerin ceplerini doğrudan ilgilendiren ve internette "Bayramda otoyol geçişleri ücretsiz mi olacak?" başlığıyla yoğun şekilde sorgulanan güncel ulaşım rehberini sizler için derledik.

BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Kurban Bayramı dolayısıyla seyahat edecek sürücüler için ücretsiz geçiş takvimi belirlendi. Uygulama, 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00 itibarıyla başlayacak ve 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar devam edecek. Bu süre zarfında Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan tüm otoyollar ile İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçiş yapan sürücülerden hiçbir ücret alınmayacak.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ VE AVRASYA TÜNELİ BAYRAMDA ÜCRETLİ Mİ?

Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen ve özel sektör tarafından işletilen köprü, otoyol ve tüneller bayramdaki ücretsiz geçiş uygulamasından muaf tutuluyor. Yetkililerden yeni bir karar gelmediği sürece Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü de içine alan Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ve Avrasya Tüneli bayram boyunca ücretli olmaya devam edecek. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin normal tarife üzerinden ödeme yapması gerekecek.

KURBAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI, MARMARAY VE METROLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Bayram tatilinde şehir içinde akraba ve yakınlarını ziyaret edecek vatandaşlar için de toplu taşıma müjdesi geldi. 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00.00’dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz olarak yolcu taşıyacak. Ayrıca belediyeler ile belediyelere bağlı birlik ve işletmelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetlerinden de bayram süresince ücretsiz yararlanmak mümkün olacak.