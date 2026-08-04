Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu, İzmir Kültür AŞ ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın iş birliğiyle kapsamlı bir bakımdan geçirildi.

Kentin en köklü kültür-sanat duraklarından biri olan mekanda izleyici konforunu artıracak çalışmalar gerçekleştirildi ve sahnenin teknik altyapısı yenilendi.

5 bin 200 koltuk değiştirildi

Yürütülen yoğun çalışmalarda amfitiyatrodaki 5 bin 200 koltuğun tamamı sökülerek yenileriyle değiştirildi. Sahne çatı sisteminin bakımı yapılırken, alan genelinde boya ve badana çalışmaları yapıldı.

Doğal dokuyu korumak için sahne çevresine yeni ağaçlar dikilerek yeşil alan miktarı artırıldı. Ayrıca mekanın genel görünümünü iyileştirmek için görsel düzenlemeler yapıldı.

Seyirci konforu ön planda tutuldu

Bu dönem amfitiyatroya gelen sanatseverleri çeşitli sürprizler de bekliyor. Tesis içerisinde ilk kez oluşturulan yeme-içme stantları ve satış noktaları kullanıma sunuldu.

Kantin ve tuvalet alanları tamamen yenilenerek hijyenik ve modern bir görünüme kavuşturuldu. Kültürel atmosferi desteklemek için alana İzmir Kent Kitaplığı Yayınları da dahil edildi.

"Önümüzde 85 gece konserinden oluşan bir takvim var"

Tesisin yeni yüzüyle sezona hazır olduğunu söyleyen İzmir Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mert Gönen, yapılan düzenlemeleri ve yoğun programı,

"Alanımızdaki tüm koltukları yeniledik. Çatı bakım onarımımız bitti, tüm sahnemiz yenilendi. Yeme içme alanları, kantinler ve tuvaletler revize edildi.

Alanımıza ek ağaçlandırma yapıldı. Önümüzde 85 gece konserinden oluşan bir takvim var. Programımız Kasım ayının başına kadar planlandı.

Hava şartları uygun olduğu takdirde takvimimizi kasım ayının sonuna kadar uzatmayı düşünüyoruz. Tüm sanatseverleri bekliyoruz." diyerek anlattı.

Yaz boyunca sürecek olan konser ve tiyatro gösterimleriyle Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu, sonbaharın sonuna kadar binlerce İzmirliyi ağırlamaya devam edecek.