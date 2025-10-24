Son Mühür - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Avrupa Yatırım Holding (AVHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 16 kişi hakkında suç duyurusunda bulunarak borsalarda işlem yasağı uyguladı. Yasak kapsamındaki kişiler arasında “Yetenek Sizsiniz” yarışmasıyla tanınan Aref Ghafouri de bulunuyor. Kurulun açıklamasına göre, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar ve AVHOL pay piyasasındaki işlemler sonucunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2. maddesi uyarınca “bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı” suçundan sorumluluğu tespit edilen kişiler hakkında işlem başlatıldı.

İşlem yasağı

Bu doğrultuda, Alper Atalay, Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Emre Kızılırmak, Eren Çayır, Erol Demir, Furkan Koçak, İlker İlhan, Mehmet Yılmaz, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Onur Yılmaz, Osman Özsoy ve Talha Erdinç Şahin hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Ayrıca, aynı kişiler için SPK’nın 101. maddesi ve V-101.1 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca 2 yıl süreyle borsalarda işlem yapma yasağı uygulanacak. Daha önce de yapmış Buna ek olarak, sihirbaz Aref Ghafouri’nin daha önce de benzer gerekçelerle işlem yasağına tabi tutulduğu ve hakkında yasal işlem başlatıldığı hatırlatıldı.